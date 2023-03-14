Старі танки замість "Прориву": ЗС РФ почали модернізувати Т-62М із метою відправити їх в Україну

Зміни торкнулися бронювання машини, системи керування вогнем і засобів спостереження. Російські ЗМІ повідомляють, що перша партія уже вирушила до зони бойових дій в Україні.

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У спробі посилити танкові з'єднання в умовах війни в Україні, військове командування ЗС РФ ініціювало масштабну програму модернізації 800 танків Т-62М і Т-62МВ, які будуть перекинуті в регіон для заміни знищених Т-72, ​​Т-80 і танки Т -90. Про це 13 березня повідомило видання Army Recognition.

Оглядачі пишуть, що 103-й бронетанковий ремонтний завод під Читою в Забайкальському краї зараз модернізує приблизно 800 танків застарілих радянських основних бойових танків (ОБТ) Т-62М/МВ. Так, за інформацією з відкритих джерел, на озброєнні Росії буде понад 2 000 різних модифікацій танків Т-62.

Роботи ведуться вже кілька місяців і на сьогодні, за даними РосЗМІ, завод відправив на фронт в Україну кілька партій модернізованої техніки.

Що можуть покращити у Т-62?

Т-62М — основний бойовий танк радянської доби, вперше представлений на початку 1960-х років. Це модернізована версія Т-62 з покращеним броньовим захистом, рухливістю та вогневою потужністю.

Модернізований Т-62 МВ

Тепер же Т-62М зазнає ще однієї модернізації. Насамперед зміни торкнуться бронювання машини. Оновлені танки отримають модулі додаткового багатошарового бронювання корпусу та башти, динамічний захист "Контакт", а також протикумулятивні решітчасті екрани.

Система управління вогнем (СУВ) танка також зазнала змін. Гладкоствольна 115-мм гармата 2А20 (У-5ТС) "Молот", яка здатна вести вогонь кількома типами боєприпасів, зокрема бронебійними та осколково-фугасними, отримає можливість застосовувати далекобійні ракети.

Ходова частина отримає новий дизельний двигун потужністю 780 к. с. Щодо систем спостереження, то на танки будуть встановлені тепловізори 1ПН-96МТ-02, телевізійні камери й електромеханічні щогли з багатоспектральною оптико-електронною системою. Також танки будуть оснащені лазерними далекомірами.

Нагадаємо, 7 березня український танкіст Євген Мартинюк, який проходить навчання на танках Leopard 2, поділився враженнями від німецької машини та порівняв їх із російськими Т-72. Він зазначив чудові ходові характеристики та вогневу міць Leopard 2.