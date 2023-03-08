Динаміка та вогнева міць: танкіст ЗСУ, який проходить підготовку, порівняв Leopard 2 та Т-72

Старший сержант Євген Мартинюк наголосив на ходових характеристиках німецької машини. У разі сучасного бою доводиться часто змінювати позиції, тому швидкісні можливості танка мають значення.

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Українські танкісти проходять навчання на німецьких танках Leopard 2. Один із них старший сержант Євген Мартинюк, який має досвід бойових дій з 2014 року, в інтерв'ю виданню "Армія INFORM" 7 березня поділився враженнями та розповів про переваги німецької машини порівняно з радянськими танками Т -64, Т-72 та Т-80.

[ + – ] Євген Мартинюк — старший сержант окремої танкової бригади імені Костянтина Пестушка

Двигун та ходова

Перше на що звернув увагу Мартинюк — це ходові характеристики та потужність двигуна Leopard 2. За його словами, для нього було незвично розуміти, що німецький танк важчий, і водночас має гарну динаміку — танки швидко рушають і одразу набирають швидкість.

"Leopard-2 — не такий, як ми звикли. По-перше, дуже мало часу від запуску до можливості рушати. Стартує швидше, ніж Т-80, фактично, як машина — ключ повернув і поїхав. По-друге, двигун потужніший, ніж у нас — 1500 "коней". І хоча танк важчий за Т-64, динаміка його руху вражає", — розповів український танкіст.

Він зазначив, що така динаміка має важливе значення під час бою, оскільки часто буває необхідно змінювати позицію чи відходити. За його словами, було великою несподіванкою дізнатися, що танк має автоматичну коробку передач, яка миттєво реагує на перемикання. Тому Leopard-2 однаково легко рухається як уперед, так і назад, що важливо в сучасних бойових умовах

"Leopard-2 може переміщатися 70 км на годину по шосе, 50 км на годину бездоріжжям, задній хід — 31 км на годину. В умовах, коли треба швидко відійти з позиції, це великий плюс. Т-64 або Т-72 заднім ходом рухаються зі швидкістю, добре, якщо 5 км на годину.

Вогнева міць

Щодо озброєння, то Мартинюк назвав 120-мм гармату "снайперською гвинтівкою". Зброя здатна вести прицільний вогонь на дистанції до 5 км вдень і 4 км вночі, навіщо є тепловізор. При цьому вежа танка повертається досить швидко – повний оборот займає лише 9 секунд.

"Боїукладки біля танка дві. Одна розташована в задній ніші за вежею, додаткова — біля механіка зліва внизу. Боєкомплект гармати складає 42 унітарні постріли", — розповів танкіст.

Ергономіка

Також Мартинюк відзначив ергономіку танка та комфортні умови перебування екіпажу усередині машини. Порівняно з радянськими машинами місця усередині "леопарду" значно більше. Усі місця для екіпажу просторіші.

"У механіка більше місця, і командир, і навідник нормально почуваються. Сидіння у механіка більше, ніж у нас, у командира, у навідника теж зручні робочі місця. Усередині з точки зору ергономіки все теж набагато зручніше, ніж ми звикли", — наголосив військовослужбовець.

Крім того, танк оснащений пічкою "Вебаста", яка не дасть екіпажу замерзнути в холодну погоду.

Нагадаємо, західні воєнні експерти з'ясовували, наскільки ефективними будуть британські танки Challenger 2 на полі бою в Україні. Серед переваг вони наголосили на потужному бронюванні танка, проте через наявність специфічної зброї можуть виникнути проблеми з боєприпасами.