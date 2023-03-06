Британська броня: наскільки ефективними будуть танки Challenger 2 у боях на українських фронтах

Серед переваг Challenger 2 військові експерти відзначили потужне бронювання машини. Водночас британський танк має нарізну зброю, через яку можуть виникнути проблеми з боєприпасами.

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Збройні сили України очікують на постачання британських танків Challenger 2, прибуття яких має відбутися у березні-квітні цього року. Нарівні з німецькими Leopard 2 це ще один зразок західних бойових танків, які протистоятимуть російським окупантам. У зв'язку з цим у матеріалі від 5 березня військові експерти з Military Watch розповіли про сильні та слабкі сторони британських машин, що вступлять у бій саме на фронтах України.

Експерти взяли до уваги не лише технічні характеристики танка та проаналізували їх у контексті сучасних умов ведення війни, а й оцінили складнощі, пов'язані з логістикою та обслуговуванням машин.

Сильні сторони Challenger 2

Серед сильних сторін англійського важкого танка Challenger 2 — його бронювання, і особливо бронювання башти. Машина має повністю композитну броню Chobham armour другого покоління, виготовлену з керамічних та металевих елементів з вольфраму або збідненого урану, на яку встановлюється додатковий динамічний захист.

Башта танка витримує в еквіваленті влучення бронебійним снарядом із пробиттям 1200 мм. При цьому загальний показник вищий за німецькі "Леопарди", починаючи з модифікації 2А4, які мають товщину лобової проєкції корпусу — від 600 до 920 мм.

[ + – ] Британський Challenger 2

Таким чином, щодо бронювання британська машина нагадує американського колегу Abrams М1А2.

Недоліки Challenger 2

Водночас експерти позначили слабкі сторони Challenger 2 та оцінили ефективність застосування цієї бойової машини саме в умовах ведення бойових дій в Україні. Насамперед йдеться про зброю танка — 120-мм нарізний L30A1, який виявився єдиною не гладкоствольною гарматою серед танкових гармат блоку НАТО. Це пов'язано з тим, що гармата призначена для бронебійно-фугасних снарядів HESH, які вимагають нарізної зброї.

У зв'язку з цим виникає складність із кількістю боєприпасів, оскільки, по-перше, вони більше не виробляються у Великій Британії, по-друге, їх не можна замінити іншими натовськими снарядами.

Іншим ключовим недоліком щодо боєприпасів є відсутність будь-яких осколкових снарядів, украй необхідних в умовах боротьби з піхотою. Саме на українських фронтах уламкові боєприпаси дуже ефективні та забезпечують перевагу на полі бою.

Також експерти звернули увагу на вагу машини — до 70 тонн, залежно від обважування, що може виявитися великою проблемою при проїзді мостами, розрахованими на менш важку техніку.

"У Challenger 2 є важливі переваги, зокрема, броня башти, і немає жодних сумнівів у тому, що українській армії краще з ними, ніж без них. Проте їхні недоліки можуть призвести до незначного впливу на поле бою", — підсумували експерти.

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Нагадаємо, 8 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що британські танки Challenger 2 прибудуть до України вже за кілька тижнів. За його словами, вже у квітні українські захисники зможуть використати військову техніку для захисту суверенної території України.

Щоб ефективно використати Challenger 2 на полі бою українські екіпажі проходять навчання на полігонах у Великій Британії. Інструктори зазначають, що в українських військових відчувається велика мотивація, тому навчання відбувається "надзвичайно добре".