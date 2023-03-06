Британская броня: насколько эффективны будут танки Challenger 2 в боях на украинских фронтах

В числе достоинств Challenger 2 военные эксперты отметили мощное бронирование машины. В то же время британский танк обладает нарезным орудием, из-за которого могут возникнуть проблемы с боеприпасами.

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Вооруженные силы Украины ожидают поставок британских танков Challenger 2, прибытие которых должно состояться в марте-апреле этого года. Наравне с немецкими Leopard 2 это еще один образец западных боевых танков, которые будут противостоять российским оккупантам. В связи с этим в материале от 5 марта военные эксперты из Military Watch рассказали о сильных и слабых сторонах британских машин, что вступят в бой именно на фронтах Украины.

Эксперты взяли во внимания не только технические характеристики танка и проанализировали их в контексте современных условий ведения войны, но и оценили сложности, связанные с логистикой и обслуживанием машин.

Сильные стороны Challenger 2

В числе однозначно сильных сторон британского тяжелого танка Challenger 2 — его бронирование, и в особенности бронирование башни. Машина имеет полностью композитную броню Chobham armour второго поколения, выполненную из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана, на которую устанавливается дополнительная динамическая защита.

Башня танка выдерживает в эквиваленте попадание бронебойным снарядом с пробитием 1200 мм. При этом общий показатель выше чем у немецких "Леопардов" начиная с модификации 2А4, которые имеют толщину лобовой проекции корпуса — от 600 до 920 мм.

[ + – ] Британский Challenger 2

Таким образом в отношении бронирования британская машина напоминает американского коллегу Abrams М1А2.

Недостатки Challenger 2

Вместе с теме эксперты обозначили слабые стороны Challenger 2 и оценили эффективность применения этой боевый машины именно в условиях ведения боевых действий в Украине. Прежде всего речь идет об орудии танка — 120-мм нарезной L30A1, которая оказалась единственной не гладкоствольной пушкой среди танковых пушек блока НАТО. Это связано с тем, что пушка предназначена для бронебойно-фугасных снарядов HESH, которые как раз и требуют нарезного орудия.

В связи с этим возникает сложность с количеством боеприпасов, поскольку, во-первых, они больше не производятся в Великобритании, во-вторых их нельзя заменить другими натовскими снарядами.

Другим ключевым недостатком в отношении боеприпасов является отсутствие каких-либо осколочных снарядов, крайне необходимых в условиях борьбы с пехотой. Именно на украинских фронтах осколочные боеприпасы весьма эффективны и обеспечивают преимущество на поле боя.

Также эксперты обратили внимание на вес машины — до 70 тонн, в зависимости от обвеса, что может оказаться большой проблемой при проезде по мостам, рассчитанным на менее тяжелую технику.

"У Challenger 2 есть важные преимущества, в частности, броня башни, и нет никаких сомнений в том, что украинской армии лучше с ними, чем без них. Тем не менее их недостатки могут привести к незначительному влиянию на поле боя", — подытожили эксперты.

Важно

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Напомним, 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже через несколько недель. По его словам, уже в апреле украинские защитники смогут использовать военную технику для защиты суверенной территории Украины.

Чтобы эффективно использовать Challenger 2 на поле боя украинские экипажи проходят обучение на полигонах в Великобритании. Инструкторы отмечают, что у украинских военных ощущается большая мотивация, поэтому обучение проходит "чрезвычайно хорошо".