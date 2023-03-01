"С "Жигулей" на "Мерседес": как танкисты ВСУ осваивают танки Challenger 2 (фото, видео)

Танкист с позывным "Гуль" прослужил 5 лет на советском Т-80 в зоне ООС. Он отмечает, что британские машины гораздо удобнее и компактнее, но ему непривычно управлять практически лежа.

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Великобритания стала первой страной, которая решила передать Украине танки Challenger 2. В "Украинской правде" показали процесс подготовки украинских бойцов на британских полигонах.

На территории Соединенного Королевства в 2022 году обучили 10 тысяч украинских бойцов, задача на 2023 год — 20 тысяч. Журналисты показали процесс осваивания британских танков Challenger 2 и САУ AS-90. Для облегчения процесса у каждого экипажа есть переводчик, в основном их набрали из украинцев, которые были вынуждены покинуть Украину.

Инструкторы отмечают, что у украинских военных ощущается большая мотивация, поэтому обучение проходит "чрезвычайно хорошо".

"Но мы только на середине курса и еще многому нужно будет научиться. Они всегда хотят быть первыми во взаимодействии. Если говорить об оценках, то на данный момент у нас твердые 8,5 из 10. Но всегда есть место для усовершенствования", — говорит один из инструкторов, подполковник Боттерилл.

[ + – ] Подполковник Боттерилл позитивно отзывается о бойцах ВСУ Фото: Украинская правда

Сперва танкистов учат на специальных версиях танка Challenger 2 без полноценной башни. Это нужно, чтобы механик-водитель освоил тренировочную машину. Боец с позывным "Гуль" 5 лет воевал в зоне ООС на советском Т-80 и позитивно оценивает западный танк.

[ + – ] Challenger 2 для обучения Фото: Украинская правда

"Я бы не сказал, что органы управления сильно отличаются. Танк есть танк, два рычага… Ну, тут ручник есть. Если серьезно, он очень комфортный и тут все значительно лучше. В этом есть и плюс, и минус. Внутри там классно и компактно. Для меня новое, что по-боевому нужно ехать лежа. Чувствуешь такую расслабленность, что можно уснуть", — шутит танкист.

Он также говорит, что в ходе теоретического курса все максимально "разжевано", поэтому не понять что-то было сложно.

Один из украинских солдат Сергей говорит, что британцы очень внимательно относятся к подготовке и сами многому учатся. При этом он отмечает, что западная техника намного сложней. Сейчас он осваивает САУ AS-90.

"Я служил на 2С3. У нее нет личного наводчика орудия. Тут же много автоматики, большая компьютеризация. Это приблизительно как пересесть с "Жигулей" на "Мерседес". Вроде управление тоже, но тут намного удобнее", — говорит командир взвода.

[ + – ] Симулятор для освоения САУ AS-90 Фото: Украинская правда

Великобритания анонсировала передачу 30 самоходных артиллерийских установок.

Напомним, 10 февраля в Великобритании согласовали финальный вариант модернизации танков Challenger 3.

8 февраля премьер-министр Риши Сунак заявил, что Украине передадут Challenger 2 через несколько недель.