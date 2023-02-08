Украина получит британские танки Challenger 2 через несколько недель, — Сунак (видео)

По словам премьер-министра Великобритании, Украину нужно вооружить в краткосрочной перспективе и укрепить в долгосрочной. Зеленский, в свою очередь, заявил, что если ВСУ не получит необходимого вооружения, это приведет к стагнации.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британские танки Challenger 2 прибудут в Украину уже через несколько недель. Об этом он сказал в среду, 8 февраля, на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским после посещения базы британской армии в Дорсете.

На базе, где побывал Зеленский в рамках своего визита в Великобританию, находятся десятки украинских военных, прибывшие всего несколько дней назад для обучения управлению танками Challenger 2.

"Прибывшие на обучение на прошлой неделе украинские экипажи будут использовать танки Challenger 2 для защиты суверенной территории Украины уже в следующем месяце", — прокомментировал британский премьер-министр.

Как отметил Сунак, Лондон "ускоряет" процесс передачи вооружения Киеву, чтобы оно оказалось на поле боя уже в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. По его словам, Украину нужно вооружить в краткосрочной перспективе и укрепить в долгосрочной.

Как стало известно, Великобритания расширяет свою программу обучения для украинских военных — теперь британские базы также будут принимать морских пехотинцев и пилотов истребителей.

При этом премьер-министр отметил, что насущной потребностью Украины сегодня являются ракеты большой дальности. Об этом два лидера, по словам Сунака, говорили больше всего во время сегодняшних переговоров.

В свою очередь Владимир Зеленский подчеркнул, что если в ближайшее время Вооруженные силы Украины не получат необходимого вооружения, это приведет к стагнации.

"Будет стагнация — вот что будет. Они [россияне] будут жить на нашей земле и будут потихоньку что-то делать", — высказался украинский лидер.

[ + – ] Пресс-конференция Риши Сунака и Владимира Зеленского 8 февраля в Великобритании

Напомним, в среду, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ посетил Великобританию.

В Лондоне он встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком, который пообещал Зеленскому обеспечить военное поражение для Владимира Путина. Украинский лидер также встретился с королем Великобритании Карлом III в Букингемском дворце.

Выступая в парламенте Соединенного Королевства, Зеленский попросил Великобританию передать Украине истребители. Бывший глава британского правительства Борис Джонсон поддержал просьбу украинского лидера. Он призвал отправить истребители Eurofighter Typhoon в Украину для борьбы с военной агрессией России.