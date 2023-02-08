В милитари-стиле: президент Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III (видео)

Украинский лидер в рамках своего визита в Британию посетил Букингемский дворец. Он не изменил своей традиции и встретился с монархом в привычной для себя одежде военного типа.

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию 8 февраля встретился с королем Карлом III. Об этом сообщает издание Sky News.

Как уточняется, украинский лидер посетил Букингемский дворец, где смог поговорить с британским монархом. Это первая встреча короля Карла III с Зеленским.

На видео, появившемся в СМИ, видно, что президент не изменил своей традиции и пришел на встречу с главой английской короны в привычной для себя одежде военного типа. В частности, глава украинского государства был одет в джемпер и брюки в милитари-стиле. При этом английский монарх встретил Зеленского в деловом костюме.

Сразу после личной аудиенции с королем президент Украины покинул Букингемский дворец.

Позже сегодня Зеленский направится в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Визит Зеленского в Великобританию

Президент Украины поехал на аудиенцию с королем Карлом III сразу после своего выступления в парламенте Великобритании. Зеленский привез в Лондон подарок спикеру Линдси Хойлу — шлем украинского летчика с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы ее защитить".

Самолет президента Украины в Лондоне лично встречал британский премьер-министр Риши Сунак. Вместе с ним в аэропорту были министр обороны Бен Уоллес, посол Украины Вадим Пристайко и посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

В рамках последующей встречи глава британского правительства пообещал Зеленскому обеспечить военное поражение для Владимира Путина.