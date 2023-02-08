Зеленский прибыл в Великобританию: первые подробности визита (видео)

Украинского президента в аэропорт приехали встречать британский премьер-министр Риши Сунак, министр обороны Бен Уоллес, посол Украины Вадим Пристайко и посол Королевства Мелинда Симмонс.

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В Лондоне приземлился борт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Великобритания одной из первых пришла на помощь Украине. И сегодня я в Лондоне, чтобы лично поблагодарить британский народ за поддержку и премьер-министра Риши Сунака за его лидерскую позицию", — цитирует пресс-служба президента его заявление.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем официальном аккаунте в Twitter поприветствовал Зеленского и опубликовал фото встречи с украинским президентом.

Как сообщает Sky News, в ходе официального визита президента Украины примет Король Карл III.

Информационный портал "РБК — Украина" опубликовал эксклюзивные кадры с первых минут встречи Владимира Зеленского с британским премьером Риши Сунаком.

Сообщается, что президента Украины приехали встречать британский премьер-министр Риши Сунак, министр обороны Бен Воллес, а также посол Украины Вадим Пристайко и посол Британии в Украине Мелинда Симмонс.

О чем будут говорить Зеленский и Сунак?

Как писал Фокус ранее, в канцелярии британского премьера уточнили, что Сунак планирует предложить Украине ракеты дальнего действия, чтобы "лишить Россию возможности постоянно наносить удары по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины". Также сегодня должны объявить новые санкции против России и предложить украине расширить программу подготовки военных. В частности речь будет идти о тренировках морских пехотинцев и пилотов истребителей.

Напомним, 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал Владимиру Зеленскому отправить в Украину целую роту танков Challenger 2.