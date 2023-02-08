Будут обсуждать поставки ракет: Зеленский сегодня прибудет в Великобританию, — Sky News

По информации СМИ, премьер Британии Риши Сунак инициирует расширение программы обучения украинских военных и предложит Украине ракеты дальнего действия, чтобы помешать уничтожению украинской критической инфраструктуры со стороны РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, планирует прибыть с официльнім визитом в Великобританию и встретиться с премьером Риши Сунаком. Об этом сообщает издание Sky News.

Планируется, что Зеленский встретится с украинскими военными, которые проходят обучение в Британии, Сунак предложит Украине дальнейшую поддержку в виде обучения, вооружения и российских санкций.

О чем будут говорить Зеленский и Сунак?

В канцелярии британского премьера уточнили, что Сунак планирует предложить Украине ракеты дальнего действия, чтобы "лишить Россию возможности постоянно наносить удары по гражданской и критической национальной инфраструктуре Украины".

"Это также подчеркивает наше обязательство не просто предоставлять военное оборудование в краткосрочной перспективе, а долгосрочное обязательство стоять плечом к плечу с Украиной в течение многих лет", — цитируют слова премьера журналисты Sky News.

Сегодня Великобритания также объявит о новых российских санкциях, направленных против тех, кто помогал президенту России Владимиру Путину наращивать личное состояние, и компаний, получающих прибыль от "военной машины" Кремля.

Сообщается, что Сунак также предложит начать немедленную программу подготовки морских пехотинцев и пилотов, тобы они могли летать на истребителях, соответствующих стандартам НАТО. Великобритания уже обучила 10 000 украинских военнослужащих за последние шесть месяцев и планирует обучить еще 20 000 в этом году в рамках международных усилий по расширению подготовки украинских войск.

"Я горжусь тем, что сегодня мы расширим эту подготовку с солдат до морских пехотинцев и пилотов истребителей, обеспечивая Украине вооруженные силы, способные защищать ее интересы в будущем", — добавил Сунак.

Напомним, 6 февраля сообщалось о том, что судно Arc Integrity с боевыми машинами пехоты Bradley, которые предназначены для Украины, прибыло из США в Великобританию.

Ранее, 3 февраля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак не исключил возможность передачи Украине истребителей в будущем. Однако он предупредил, что обучение украинских пилотов займет месяцы, если не годы.