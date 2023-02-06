Судно с БМП M2 Bradley для ВСУ прибыло в Британию, – СМИ (фото)

На корабле находится 60 боевых машин пехоты. Всего украинская армия получит 109 M2 Bradley.

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6 февраля судно Arc Integrity с боевыми машинами пехоты Bradley прибыло из США в Великобританию. Об этом стало известно на сервисе отслеживания суден Marine Traffic.

Корабль Arc Integrity вез на борту 60 БМП Bradley. Вечером 6 февраля он прибыл в порт Саутгемптон, где далее будут бойцы ВСУ проходить обучение. В рамках новой военной помощи Украине на 2,85 млрд долларов украинскую армию усилят 109 БМП. В этой партии на корабле пришло 60 машин.

[ + – ] Судно прибыло в порт Саутгемптон

Командование американского транспортного командования 5 февраля показало погрузку кораблей из порта Чарльзтон в Северной Каролине. Она происходила 31 января.

Известно, что ВСУ Bradley M2A2 ODS-SA — это модернизированная версия базовой БМП с более качественной оптикой, системой управления огнем и более мощным бронированием. Изменения вносились после опыта применения БМП в операции "Буря в пустыне" в Ираке.

Напомним, 8 января в Пентагоне назвали, какую модификацию БМП Bradley получит Украине. Они помогут ВСУ в наступательных операциях.

Фокус разбирался, как усилят западные БМП украинскую армию.