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Военный Фокус Российско-украинская война

Ударная триада: как ВСУ усилят западные БМП M2 Bradley, Marder и ББМ AMX-10RC (фото)

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Французские ББМ AMX-10RCR

Украинскую армию усилят машинами, которые на голову выше советских аналогов. Аналитик Томас Тейнер считает, что Запад пошел на такой шаг из-за сообщений о новой волне мобилизации в РФ.

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Соединенные Штаты, Германия и Франция поставят в Украину свои БМП M2 Bradley, Marder 1A3 и ББМ AMX-10RC. Итальянский военный аналитик и бывший военный Томас Тейнер проанализировал, чем они будут полезны для Украины.

БМП Marder — уничтожит вражескую пехоту

Аналитик отмечает, что вероятнее всего, Украина получит не самые новые немецкие БМП Marder. На вооружении немецкой армии находится слишком малое количество самых современных Marder 1A5 и 1A5A1, поэтому ВСУ получат Marder 1A3 — машину 1990-х годов. Одним из главных недостатков немецкой БМП является то, что командиру нужно вылазить из башни, чтобы выстрелить из противотанкового комплекса Milan.

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Marder 1A3 на голову выше, чем советские БМП

Вместе с тем БМП Marder на голову выше по своим возможностям, чем большинство тех, которые сейчас есть на вооружении ВСУ. БМП оснащается более качественной оптикой и средствами связи. Поэтому БМП Marder "уничтожит много-много российской пехоты", резюмирует Тейнер.

Основные характеристики БМП Marder 1А3:

  • бронирование — защита от 20-мм и 25-мм подкалиберных боеприпасов;
  • вооружение — 20-мм пушка Rheinmetall MK 20 Rh и ПТРК Milan;
  • максимальная скорость — 65 км/ч.

M2 Bradley — уничтожит любой танк

Томас Тейнер пишет, что вероятно, украинской армии передадут M2 Bradley не самой новой модификации M2A2 ODS. Однако она будет еще лучше, чем Marder 1A3. Американские БМП идут с пушкой большего калибра, новой оптикой и ПТРК TOW, который уничтожит любой российский танк. Также командиру экипажа можно атаковать цель из ПТРК не покидая машины.

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M2 Bradley

В США на хранении находится около 2800 БМП Bradley, поэтому их поставка Украине не окажет влияния на Штаты. Вдобавок шасси от машины используют для РСЗО M270, которые есть в украинской армии. Это упростит освоение техники для военных.

Основные характеристики БМП M2 Bradley:

  • бронирование — защита от 30-мм подкалиберных снарядов;
  • вооружение — 25-мм пушка М242 и 2 ПТРК TOW;
  • максимальная скорость — 64 км/ч.

AMX-10RC — идеальный вариант для засад и операций поддержки

Франция анонсировала передачу Украине неназванного количества боевых бронированных машин (ББМ) AMX-10RC. По мнению Тейнера, ВСУ получат модернизированный вариант 10RCR, который имеет усиленное бронирование. Французские БМП идеально подойдут украинской армии для проведения:

  • поддержки;
  • разведки;
  • засад.

105-мм орудие сможет уничтожать небольшие бетонные "бункеры". Армия РФ их устанавливает по всем линиям фронта.

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AMX-10RC подойдет для засад и операций поддержки

Основные характеристики AMX-10RCR

  • бронирование — защита от 23-мм бронебойных снарядов с расстояния от 300 метров в лобовой части, круговая защита от крупнокалиберных пулеметов 12,7 мм;
  • вооружение — 105-мм пушка f2 BK MECA L/47, пулемет калибра 7,62 и 12,7 мм (опционально);
  • максимальная скорость — 85 км/ч по шоссе.

Разрабатывались для уничтожения советской техники

Все три машины, как отмечает итальянский аналитик, разрабатывались в эпоху холодной войны для уничтожения советской техники.

"Еще тогда они были лучше всего советского. С тех пор все три стали еще смертоноснее… а российская броня — тот же хлам, что и в 1970-х", — резюмирует Томас Тейнер.

Он также предполагает, что сообщения о новой волне мобилизации в РФ вынудили Запад пойти на поставки западных БМП. Исходя из этого аналитик считает, что дальше последуют итальянские ББМ Centauro, шведские БМП CV-90. Великобритания отправит танки Challenger 2 и лишь после этого пойдут немецкие Leopard и американские Abrams.

Напомним, 5 января СМИ сообщили, что канцлер Олаф Шольц согласовал с президентом Джо Байденом передачу Украине БМП Marder.

4 января президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал передачу Украине БТР Bastion и БМП AMX-10RC.