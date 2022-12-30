Угроза для российских танков: как БМП Bradley усилят украинскую армию

За счет противотанковых установок и мощной автоматической пушки боевая машина пехоты уже 40 лет является эффективным оружием против вражеской бронетехники.

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29 декабря Bloomberg сообщал США рассматривают вопрос передачи Украины боевых машин пехоты Bradley. Фокус разобрался, чем БМП помогут ВСУ.

Американские БМП Bradley могут стать самыми современными БМП, которые передавали Украине. Машины поступили в строй еще в 1981 году и за это время они прошли через несколько этапов модернизаций. Существуют 4 основные версии: M2A2 ODS, M2A3 и M2A4. Они отличаются установкой все более современных систем управления огнем, навигации, а также прицелами для экипажа и командира.

За все это время изменения не затронули только боевую часть. Основным вооружением неизменно выступает 25-мм автоматическая пушка M242. Также на машину устанавливают две пусковые ПТРК TOW. Экипаж машины состоит из 3 человек, в десантное отделение помещает еще 7 человек.

[ + – ] Основная проблема с M2 Bredley только в логистике

Как отмечают в Defense Express, поставки Bradley будут иметь ряд преимуществ для Украины:

произведено около 6800 единиц M2 Bradley разных модификаций, из которых 2800 на хранении;

шасси M2 Bradley уже знакомо для украинских военных, оно является базой для РСЗО М270;

ПТРК TOW уже есть на вооружении ВСУ;

поставки не станут причиной для эскалации войны. В РФ уже заявляли об их "уничтожении" в ходе контрнаступления ВСУ в начале сентября.

Исходя из этого Bradley является оптимальным вариантом для Украины. Единственная сложность будет с логистикой, чтобы обеспечить материально-техническую базу для поддержания машин в исправном состоянии.

Добавим, в начале 2022 года США продали Хорватии 89 БМП M2 Bradley за 196 млн долларов. Таким образом стоимость одной БМП — около 2,2 млн долларов.

Напомним, 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный завил в интервью для The Economist, что для выхода на границы 23 февраля Украине нужно 600-700 БМП, танки и гаубицы.

11 декабря посол Алексей Макеев заявил, что Германию убеждают отправить Украине БМП Marder и танки Leopard. По его словам, медлительность Берлина стоит жизней украинских детей.