"Упреждающая ложь": Минобороны Украины высмеяло РФ за фейк об уничтоженных танках Leopard

В украинском оборонном ведомстве подчеркнули, что ВСУ еще даже не имеют на вооружении немецких танков и американских БМП M2 Bradley.

Министерство обороны Украины назвало упреждающей ложью заявление Минобороны РФ о якобы уничтожении танков Leopard 2A4 и БМП M2 Bradley. Об этом сообщается на странице в Твиттере.

"Российские пропагандисты сообщают об уничтоженных БМП M2 Bradley и танках Leopard 2A4 на юге Украины. Однако решение предоставить Украине это оборудование не принято", — подчеркнули в украинском оборонном ведомстве.

Предшествовало реакции Минобороны Украины сообщения в российских телеграм-каналах о том, что ВСУ используют немецкие танки Leopard для контрнаступления. 4 сентября на канале "Рыбарь" заявили, что на Андреевский участник фронта ВСУ перекинули полную роту итальянских Leopard 2A4. Позднее они изменили пост на то, что это Leopard 2A6 — более современная модификация. После чего они снова поменяли публикацию, утверждая, что у ВСУ в распоряжении испанские танки Leopard 2A4.

Однако в Минобороны Испании еще в начале августа заявили, что Украина не получит "Леопарды" из-за их плохого технического состояния. Поэтому пропагандисты РФ считают, что поставки были совершены без публичной огласки.

Напомним, по данным ISW, контрнаступление ВСУ ощутимо ослабляет возможности россиян на юге Украины. Благодаря действиям украинских военных, оккупанты решили отложить подготовку к "референдуму" в Херсонской области.

Также немецкие СМИ писали, что танки Leopard БМП Marder могли бы помочь ВСУ освобождать Херсон, однако в Берлине нет единого мнения о поставках тяжелой бронетехники Украине.