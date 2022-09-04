ВСУ используют немецкие танки Leopard для контрнаступления, — российские телеграм-каналы
Официально о поставке танков немецкого производства Leopard не сообщалось. В РФ допустили, что Украине их тайно предоставила Испания.
В пророссийских телеграм-каналах появились сообщения об использовании Вооруженными силами Украины танков немецкого производства Leopard в ходе контрнаступления на Херсонском направлении. Об этом, в частности, сообщил канал "Рыбарь".
"(На Херсонском направлении ВСУ) сейчас перекинули весь ротный комплект (испанских) Leopard 2А4.", — говорится в посте.
При этом российский автор не предоставил никаких фото- или видеоподтверждений присутствию танков Leopard на фронте.
Ранее власти Испании заявляли, что собираются поставить вооружение немецкого производства Украине, однако затем утверждали, что отказались от этих планов. В связи с этим теперь в российских телеграм-каналах допускают, что Мадрид все же передал Киеву танки, однако сделал это без публичной огласки.
Другой пророссийский телеграм-канал, "Военный осведомитель", сообщил, что у него нет прямых или косвенных доказательств использования немецких танков украинскими Вооруженными силами.
Напомним, в начале июня испанские СМИ сообщали о том, что официальный Мадрид планирует отправить в Украину немецкие танки Leopard. По данным журналистов, военнослужащие могут получить 40 единиц техники, которые нуждаются в модернизации.
В конце июля министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал возможную отправку немецких танков Leopard, однако не уточнил, какая именно страна Европы готова предоставить технику.