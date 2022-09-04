ЗСУ використовують німецькі танки Leopard для контрнаступу, — російські телеграм-канали

Офіційно про постачання танків німецького виробництва Leopard не повідомлялося. У РФ припустили, що Україні їх таємно надала Іспанія.

У проросійських телеграм-каналах з'явилися повідомлення про використання Збройними Силами України танків німецького виробництва Leopard під час контрнаступу на Херсонському напрямку. Про це повідомив канал "Рыбарь".

"(На Херсонському напрямку ЗСУ) зараз перекинули весь ротний комплект (іспанських) Leopard 2А4.", — йдеться в пості.

Водночас російський автор не надав жодних фото або відеопідтвердження присутності танків Leopard на фронті.

[ + – ] Пост "Рыбарь" про танки Leopard

Раніше влада Іспанії заявляла, що збирається поставити озброєння німецького виробництва Україні, проте потім стверджувала, що відмовилася від цих планів. У зв'язку з цим тепер у російських телеграм-каналах припускають, що Мадрид все ж таки передав Києву танки, проте зробив це без публічного розголосу.

Інший проросійський телеграм-канал, "Военный осведомитель", повідомив, що він не має прямих чи непрямих доказів використання німецьких танків українськими Збройними силами.

Нагадаємо, на початку червня іспанські ЗМІ повідомляли, що офіційний Мадрид планує відправити в Україну німецькі танки Leopard. За даними журналістів, військовослужбовці можуть отримати 40 одиниць техніки, які потребують модернізації.

Наприкінці липня міністр оборони України Олексій Резніков анонсував можливе відправлення німецьких танків Leopard, проте не уточнив, яка саме країна Європи готова надати техніку.