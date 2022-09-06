Контрнаступление ВСУ ощутимо ослабляет возможности россиян на юге Украины, — ISW

Оккупационная администрация из-за активных действий украинской армии решила временно остановить подготовку к проведению "референдума" в Херсонской области.

Контрнаступление украинских Вооруженных сил значительно ослабляет логистические и административные возможности Российской Федерации на оккупированном юге Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 5 сентября.

Аналитики в своем документе цитируют заявление официального Киева о том, что контрнаступление ВСУ на юге Украины направлено на ослабление логистики ВС РФ, в ходе которого осуществляются точечные ракетные и артиллерийские удары по местам сосредоточения живой силы и техники, а также командным центрам.

Более того, активные штурмовые действия оказывают серьезное влияние на местных коллаборантов и оккупационные администрации России на захваченных территориях.

В отчете ISW цитирует одного из гауляйтеров Херсонской области Кирилла Стремоусова, который пожаловался на приостановление подготовки к проведению незаконного референдума о присоединении региона к РФ. Через какое-то время коллаборант заявил, что росСМИ неправильно его процитировали, поскольку Кремль так и не определился с конечной датой организации фейкового волеизъявления.

"Оба заявления Стремоусова указывают на высокий уровень дезорганизации в оккупационных режимах, который, вероятно, усугубляется из-за контрнаступления. Украинские войска намерены медленно ослаблять российские тактические и оперативные возможности в Херсонской области, и это, вероятно, окажет значительное влияние на административные и бюрократические возможности оккупационных чиновников", — продолжили аналитики в своем отчете.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины назвали населенные пункты, которые были освобождены в ходе контрнаступления на юге страны. По словам советника ОП Алексея Арестовича, подразделениям ВСУ удалось деоккупировать Высокополье и Ольгино в Херсонской области.

Также сообщалось, что подразделения ВС РФ оказались в безвыходном положении под Херсоном после контрнаступления ВСУ.