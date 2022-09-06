"Нет воды": ВС РФ в безвыходном положении под Херсоном, — генерал армии США (видео)

По словам Барри МакКэффри, в Херсонской области застряла основная часть из 15 000 российских войск. ВСУ намеренно их разделяют. Россияне отказываются воевать из-за недостатка базовых ресурсов.

Отставной высокопоставленный генерал американской армии Барри МакКэффри накануне заявил, что российские войска оказались в безвыходном положении, а возможности для маневров ограничены. Об этом он написал в Twitter.

МакКэффри прокомментировал сообщения о том, что российские солдаты все чаще отказываются участвовать в войне из-за недостатка базовых ресурсов, таких как вода, а также то, что ВС РФ вербовали людей из петербургской психиатрической клиники, предлагая различные стимулы: единовременные выплаты, оплату жилищно-коммунальных услуг и возможность получить образование.

"Это удивительно. Они [русские] глупые, пьяные, жестокие, недисциплинированные, с низким моральным духом, ими плохо руководят, у них плохое оперативное командование. Сейчас в районе Херсона основная часть из 15 тысяч россиян застряла в северном и западном районах от Днепра. Украинцы намеренно пытаются их разделить, шаг за шагом", — отметил генерал.

"Украинские войска нанесли более 400 точных артиллерийских ударов и более 40 ударов с воздуха. Глубоко в "российской зоне" задействуются войска специального назначения и силы партизан, разрушаются мосты, склады боеприпасов, командные пункты", — добавил эксперт.

Путин слишком боится призывать на войну "городских мальчиков", поэтому использует наемников, и у него это не очень хорошо получается.

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По прогнозам генерала, в течение следующих 90 дней украинские силы уничтожат множество российских солдат.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению генерала Барри МакКэффри, дела у российских войск в Украине будут идти все хуже и хуже. Из-за недостатка идей положение путинских войск на фронте будет стремительно ухудшаться.

Напомним, что Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину, в которую вписана идея построения так называемого "многополярного мира" и "помощи" соотечественникам за рубежом.