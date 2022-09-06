Многополярный мир: Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину, — Reuters

Журналисты пишут, что Владимир Путин не оставил идеи построения так называемого "многополярного мира", а также "помощи" соотечественникам за рубежом. В новой доктрине также названы регионы, с которыми Москва собирается сотрудничать.

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую внешнеполитическую доктрину, основанную на концепции "русского мира". Ее многие современные российские идеологи уже использовали для оправдания интервенции в Украину якобы в поддержку русскоязычного населения, о чем пишет Reuters.

Сообщается, что в 31-страничной "Гуманитарной политике"сказано, что Россия должна "защищать, оберегать и продвигать традиции и идеалы Русского мира". Доктрина подается как стратегия "мягкой силы".

"Российская Федерация оказывает поддержку своим соотечественникам, проживающим за рубежом, в реализации их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении их российской культурной идентичности", — говорится в документе.

В доктрине также сказано, что помощь так называемым "соотечественникам" за рубежом даст возможность России якобы укрепить на международной арене свой имидж "демократической страны, стремящейся к созданию многополярного мира".

Кроме того, как пишут журналисты, в доктрине говорится, что Россия должна расширять сотрудничество со славянскими народами, Китаем и Индией и еще больше укреплять свои связи с Ближним Востоком, Латинской Америкой и Африкой. Также документ упоминает о квази-государствах, которые были созданы самой РФ. Речь идет об Абхазии и Южной Осетии, а также так "ЛНР" и "ДНР". С ними Москва также собирается углублять отношения.

В материале сказано, что Путин в течение многих лет подчеркивал, что он считает трагической судьбой примерно 25 миллионов русских, которые оказались за пределами России в новых независимых государствах, когда Советский Союз распался в 1991 году.

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