Делитесь деньгами: патриарх РПЦ Кирилл угрожает богатым россиянам адом

В воскресной проповеди Владимир Гундяев обратил внимание на отстранение от Бога рабов богатства. Интересно, что сам предстоятель церкви ходит в часах за 30 тыс. евро, имеет более 20 резиденций и миллиардные счета в банках Швейцарии.

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл (Владимир Гундяев) призвал богатых россиян делиться деньгами с бедными. Об этом он сказал на проповеди после воскресной литургии в храме Христа Спасителя в Москве, сообщила пресс-служба столичного патриархата.

Вначале Кирилл зачитал отрывок Евангелия от Матфея о богатом юноше и рассуждал об относительности понятия богатство.

"То, что для большинства из нас богатство, для богатых никакое не богатство, а для сверхбогатых – вообще нищета. Материальное положение человека относительно, оно обусловливается не только наличием материальных средств, но и многими другими обстоятельствами. Богатому иногда трудно понять, богат он или не очень, потому что сосед за забором живет богаче", – заметил церковнослужитель.

Кирилл увидел проблему не в наличии денег и их объеме, а в отношении к богатству.

"Если из большого количества денег человек не может помочь другому — это путь в ад, и говорить тут не о чем. Если богатый человек не видит скорби другого, не помогает ему, то это путь, уводящий от Бога", – заметил он.

По словам российского патриарха, самое главное — обрести Царство Божие и творить добрые дела, а богатство – это не залог настоящего счастья.

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств тем, кто нуждается, тем, кто страдает, тогда богатство становится оправданным. И человек, научившийся отдавать из своих богатств значительную часть нуждающимся, будет пополнять свое состояние", – продолжил священнослужитель.

Далее он добавил, что сказанное выше касается не только богатых россиян, а к каждому, у кого есть деньги. Человек должен разделять ресурсы с другими людьми, заключил он.

Богатство патриарха Кирилла — чем владеет глава РПЦ?

Журналисты видели патриарха Кирилла в часах за 30 тыс. евро. Известно, что он летал на бизнес-джете Gulfstream G450 стоимостью 43 млн долларов и возил по Москве икону на Mercedes-Benz G-класса (Геллендваген) с мигалкой.

В расследовании издания "Проект", которое вышло 28 октября 2020 года говорилось, что Гундяев и его троюродные сестры владеют недвижимостью в Москве и Подмосковье на сумму $3,3 млн.

У патриарха, по версии авторов расследования, есть квартира в Доме на набережной в Москве площадью 145 квадратов за 70 миллионов рублей.

"Новая газета" в декабре 2019 года писала о наличии у Кирилла более 20 резиденций, в том числе под Геленджиком на Черном море за 1 млрд долларов. Патриарх, по информациии СМИ, владеет состоянием от 4 до 8 миллиардов долларов, деньги он предпочитает хранить в банках Швейцарии, Италии и Австрии.

Кабинет Министров Украины ввел на 10 лет персональные санкции против патриарха РПЦ за поддержку войны и ежедневного благословления ВС РФ на военные преступления.

Власти Литвы по этим же причинам запретили въезд патриарху Кириллу в страну. В Литве считают священнослужителя ближайшим соратником президента РФ Владимира Путина и одним из самых активных сторонников полномасштабного военного вторжения в Украину.