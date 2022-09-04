Діліться грошима: патріарх РПЦ Кирило погрожує багатим росіянам пеклом

У недільній проповіді Володимир Гундяєв звернув увагу на відсторонення від Бога рабів багатства. Цікаво, що сам предстоятель церкви ходить у годиннику за 30 тис. євро, має понад 20 резиденцій та мільярдні рахунки в банках Швейцарії.

Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило (Володимир Гундяєв) закликав багатих росіян ділитися грошима з бідними. Про це він сказав на проповіді після недільної літургії у храмі Христа Спасителя у Москві, повідомила пресслужба столичного патріархату.

Спочатку Кирило зачитав уривок Євангелія від Матвія про багатого юнака і роздумував про відносність поняття «багатство».

"Те, що для більшості з нас багатство, для багатих ніяке не багатство, а для надбагатих — взагалі злидні. Матеріальне становище людини відносне, воно обумовлюється не тільки наявністю матеріальних засобів, а й багатьма іншими обставинами. Багатому іноді важко зрозуміти, багатий він чи не дуже, бо сусід за парканом живе багатше», — зауважив церковнослужитель.

Кирило побачив проблему не в наявності грошей та їх обсязі, а щодо багатства.

"Якщо з великої кількості грошей людина не може допомогти іншому — це шлях у пекло, і говорити тут нема про що. Якщо багата людина не бачить скорботи іншого, не допомагає їй, то це шлях, що відводить від Бога", — зауважив він.

За словами російського патріарха, найголовніше — знайти Царство Боже і творити добрі справи, а багатство — це не запорука справжнього щастя.

"Якщо багатий здатний віддати значну частину своїх коштів тим, хто потребує, тим, хто страждає, тоді багатство стає виправданим. І людина, яка навчилася віддавати зі своїх багатств значну частину нужденним, поповнюватиме свій статок", — продовжив священнослужитель.

Далі він додав, що сказане вище стосується не лише багатих росіян, а до кожного, хто має гроші. Людина повинна розділяти ресурси з іншими людьми, наголосив він.

Багатство патріарха Кирила — чим володіє голова РПЦ?

Журналісти бачили патріарха Кирила у годиннику за 30 тис. євро. Відомо, що він літав на бізнес-джеті Gulfstream G450 вартістю 43 млн доларів і возив Москвою ікону на Mercedes-Benz G-класу (Геллендваген) з мигалкою.

У розслідуванні видання "Проєкт", яке вийшло 28 жовтня 2020 року говорилося, що Гундяєв та його троюрідні сестри володіють нерухомістю в Москві та Підмосков'ї на суму $3,3 млн.

Патріарх, за версією авторів розслідування, має квартиру в Будинку на набережній у Москві площею 145 квадратів за 70 мільйонів рублів.

"Нова газета" у грудні 2019 року писала про наявність у Кирила понад 20 резиденцій, зокрема під Геленджиком на Чорному морі за 1 млрд доларів. Патріарх, за інформацією ЗМІ, володіє статками від 4 до 8 мільярдів доларів, гроші він вважає за краще зберігати в банках Швейцарії, Італії та Австрії.

Кабінет Міністрів України запровадив на 10 років персональні санкції проти патріарха РПЦ за підтримку війни та щоденного благословення ЗС РФ на воєнні злочини.

Влада Литви з цих же причин заборонила в'їзд патріарху Кирилу в країну. У Литві вважають священнослужителя найближчим соратником президента РФ Володимира Путіна та одним із найактивніших прихильників повномасштабного військового вторгнення в Україну.