Литва закрила в'їзд патріарху Кирилу за підтримку війни

МВС Литви оголосило лідера РПЦ персоною нон грата. Перед цим глава Литовської православної церкви заявив Кирилу в Москві про засудження війни та дій РФ.

Влада Литви заборонила в'їзд патріарху Російської православної церкви Московського патріархату Кирилу (Володимиру Гундяєву) через його підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це в середу, 27 липня, повідомило видання LRT із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Литви.

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За даними журналістів, патріарха Кирила внесли до списку небажаних осіб 23 червня з урахуванням пропозиції МВС. У відомстві зазначили, що священнослужитель внесений у перелік персон нон грата через те, що той заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, а також виправдовує та підтримує російську агресію.

"Патріарх Кирило, найближчий соратник Володимира Путіна, є одним із найактивніших прихильників війни проти України... (Він) відкрито називає народ України "учасниками нацистського режиму", яких слід депортувати чи знищити", — заявили в МВС.

Крім цього, в міністерстві зазначили, що 27 лютого глава РПЦ благословив російських солдатів, які беруть участь у повномасштабній війні, і "дав канонічне виправдання" збройній агресії РФ.

У липні цього року до патріарха Кирила в Москву приїхав єпископ Литовської православної церкви (ЛПЦ) Амвросій. Він заявив, що заручився підтримкою в питанні здобути більшу незалежність від Московського патріархату. Також священнослужитель передав московському патріарху, що керівники ЛПЦ засуджують дії РФ і війну.

Нагадаємо, у червні проти патріарха Кирила за підтримку війни санкції запровадив уряд Великобританії.

Раніше Фокус розбирався, чи є можливість притягти лідера РПЦ до відповідальності за війну.