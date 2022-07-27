Литва закрыла въезд патриарху Кириллу за поддержку войны

МВД Литвы объявило лидера РПЦ персоной нон грата. Перед этим глава Литовской православной церкви заявил Кириллу в Москве об осуждении войны и действий РФ.

Власти Литвы запретили въезд патриарху Русской православной церкви Московского патриархата Кириллу (Владимиру Гундяеву) из-за его поддержки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом в среду, 27 июля, сообщило издание LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

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По данным журналистов, патриарх Кирилл был внесен в список нежелательных лиц 23 июня с учетом предложения МВД. В ведомстве указали, что священнослужитель внесен в перечень персон нон грата из-за того, что тот отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также оправдывает и поддерживает российскую агрессию.

"Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины… (Он) открыто называет народ Украины "участниками нацистского режима", которых следует депортировать или уничтожить", — заявили в МВД.

Помимо этого в министерстве отметили, что 27 февраля глава РПЦ благословил российских солдат, участвующих в полномасштабной войне и "дал каноническое оправдание" вооруженной агрессии РФ.

В июле этого года к патриарху Кириллу в Москву приехал епископ Литовской православной церкви (ЛПЦ) Амвросий. Он заявил, что заручился поддержкой в вопросе добиться большей независимости от Московского патриархата. Также священнослужитель передал московскому патриарху, что руководители ЛПЦ осуждают действия РФ и войну.

Напомним, в июне против патриарха Кирилла за поддержку войны санкции ввело правительство Великобритании.

Ранее Фокус разбирался, есть ли возможность привлечь лидера РПЦ к ответственности за поддержку войны.