"Злочинці не повинні ховатися за рясами": Кабмін ввів санкції проти патріарха Кирила

На сайті уряду сказано, що санкції введено проти 8 представників РПЦ. Список мають затвердити президент Зеленський та РНБО. Потім із ним можна буде звернутися до міжнародної спільноти.

Кабінет Міністрів України схвалив пропозицію щодо персональних санкцій на 10 років проти патріарха Російської православної церкви (РПЦ) патріарха Кирила. Крім того, санкції схвалено проти ще семи представників РПЦ. Про це пише сайт уряду України.

Повідомляється, що рішення було ухвалене урядом на засіданні 30 серпня. Список ще перегляне Рада нацбезпеки та оборони, а також президент Володимир Зеленський. Важливо, що їхнє узгодження дозволить з таким самим списком звернутися до міжнародної спільноти.

Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та інше.

Як зазначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, РПЦ підтримує війну проти українського народу, а також щодня благословляє воєнні злочини.

"Всі, хто має стосунок до цього, зобов'язані відповідати. Діяльність цих церковних чиновників з Росії суперечить християнським цінностям. Злочинці не повинні ховатися за рясами", — зазначив міністр.

Усього під санкції потрапляють 8 осіб. Серед них:

16-ий патріарх Московський та всієї Русі Кирило (Гундяєв Володимир Михайлович, 20.11.1946 р.н.);

керівник відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Російської православної церкви митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв Григорій Валерійович, 24.07.1966 р.н.);

заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Російської православної церкви протоієрей Микола Балашов (Балашов Микола Володимирович, 13.12.1956 р.н.);

митрополит Псковської та Порхівської російської православної церкви Тихон (Шевкунов Георгій Олександрович, 02.07.1958 р.н.);

архієпископ Сиктивкарський та Комі-Зірянський російської православної церкви Питирим (Волочков Павло Павлович, 02.02.1961 р.н.);

протоієрей російської православної церкви, письменник, проповідник та педагог Володимиров Артемій Володимирович (21.02.1961 р.н.);

митрофорний протоієрей російської православної церкви, проповідник, телеведучий Ткачов Андрій Юрійович (30.12.1969 р.н.);

російський православний богослов, педагог та публіцист, доктор богослов'я, заслужений професор Московської православної духовної академії та семінарії Осипов Олексій Ілліч (31.03.1938 р.н.).

Хто такий Патріарх Кирило чи Володимир Гундяєв?

Патріарх Кирило (Володимир Михайлович Гундяєв) єпископ РПЦ. Патріарх Московський та всія Русі починаючи з 1 лютого 2009 року. Не раз виявлявся фігурантом скандалів, пов'язаних з бізнесами, політикою та різними предметами розкоші. 2018 року розірвав євхаристичне спілкування з Константинопольським патріархатом після того, як той надав автокефалію Православної церкви України. Підтримує війну Росії проти України.

[ + – ] Патріарх Кирило Фото: Вiкiпедiя

Раніше Фокус писав, що ЗМІ припустили, що Гаага попросить ЄС зняти санкції з Росії. Більше того, Гаага — лише одне із міст Нідерландів, у якого укладено контракт із російським "Газпропом". Муніципалітет вимагає відстрочення запровадження санкцій.

Ще нагадаємо, що ЗМІ заявили, що в ЄС хочуть не забороняти в'їзд росіянам молодше 25 років. Обмеження на видачу віз змусить росіян замислитись про наслідки війни проти України, вважають у ЄС.