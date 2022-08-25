Все через газ: Гаага попросить ЄС зняти з Росії санкції, — Reuters

Видання пише, що Гаага — лише одне з міст Нідерландів, у якого укладено контракт із російським "Газпропом". Муніципалітет вимагає відстрочення запровадження санкцій.

У Гаазі збираються попросити Європейський союз тимчасово зняти санкції з РФ через те, що місто не змогло знайти нового постачальника газу. Про це пише Reuters.

У матеріалі сказано, що муніципалітет Гааги підписав довгостроковий контракт із російською компанією "Газпром" на постачання газу. Однак санкції, ведені Євросоюзом, наказують урядам та іншим державним органам розірвати підписані з російськими компаніями контракти до 10 жовтня.

Повідомляється, що у червні та липні Гаага провела загальноєвропейський тендер, проте муніципалітет не зміг знайти потенційного постачальника газу. У виданні пишуть, що Гаага попросить зробити виняток для поточної угоди з РФ до 1 січня 2023 року.

"Щоб гарантувати безпеку постачання та полегшити переговори", — йдеться у зверненні.

Як розповіла член муніципальної ради Гааги Саскія Брюйн, відстрочку нададуть, оскільки місто виконало умову проведення тендеру, хоч і без позитивного результату. Однак інший контракт має набути чинності вже з 1 січня.

У матеріалі сказано, що Гаага — не єдиний муніципалітет Нідерландів, який має контракти з російським "Газпромом". Але це місто першим заявило, що хоче відстрочення від дії санкцій.

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