Кожен відчує санкції: у Європарламенті схвалили заборону видачі віз туристам із РФ
Відповідальні за криваву війну не можуть розважатись, упевнений німецький депутат Манфред Вебер. Політик заледве уявляє, як біженці з України обслуговують столики російських відпочивальників.
Заборону на в'їзд до Євросоюзу російських туристів підтримав голова Європейської народної партії (ЄНП), член баварської партії "Християнсько-соціальний союз" Манфред Вебер. Про це пише німецький журнал Der Spiegel із посиланням на виступ політика в ефірі телепередачі Mittagsmagazin.
За його словами, досить важко уявити ситуацію одночасної наявності в країнах ЄС біженців з України та росіян, які насолоджуються життям.
Вебер важко уявляє собі, як українські біженці обслуговують столики для росіян, які відпочивають на німецькому острові Зюльт або на Балтійському морі.
Глава ЄНП упевнений, що більшість російських мандрівників — це туристи. Європа, на його переконання, має сказати про небажання відпочивати поряд з тим, хто частково несе відповідальність за розв'язану в Україні повномасштабну війну.
Звичайні громадяни РФ зобов'язані відчути на собі наслідки санкцій, додав Вебер.
Така заборона, за словами німецького депутата, не повинна стосуватися охочих залишити Росію. Межі ЄС, як і раніше, відкриті для цих людей.
"Якщо цивільне суспільство хоче піти, якщо люди більше не можуть терпіти путінську систему і просять притулку, Європа має бути відкритою", — зауважив він.
Останнім часом дедалі більше європейських країн самостійно обмежує видачу Шенгенських віз росіянам. Країни Балтії, Польща та Фінляндія хочуть зробити це, не чекаючи згоди Євросоюзу.
У МЗС Естонії говорили про максимальне скорочення переліку підстав для видачі віз росіянам. Європейське агентство Frontex підрахувало, що понад 60% росіян прибули до ЄС після повномасштабного вторгнення в Україну через Естонію та Фінляндію.
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод вважає ганебним дозвіл росіянам відпочивати на курортах Південної Європи.
За інформацією СNN, у Держдепі США не підтримують ідею повної заборони видачу віз громадянам РФ.