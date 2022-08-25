Кожен відчує санкції: у Європарламенті схвалили заборону видачі віз туристам із РФ

Відповідальні за криваву війну не можуть розважатись, упевнений німецький депутат Манфред Вебер. Політик заледве уявляє, як біженці з України обслуговують столики російських відпочивальників.

Заборону на в'їзд до Євросоюзу російських туристів підтримав голова Європейської народної партії (ЄНП), член баварської партії "Християнсько-соціальний союз" Манфред Вебер. Про це пише німецький журнал Der Spiegel із посиланням на виступ політика в ефірі телепередачі Mittagsmagazin.

За його словами, досить важко уявити ситуацію одночасної наявності в країнах ЄС біженців з України та росіян, які насолоджуються життям.

Вебер важко уявляє собі, як українські біженці обслуговують столики для росіян, які відпочивають на німецькому острові Зюльт або на Балтійському морі.

[ + – ] Більшість російських мандрівників – це туристи

Глава ЄНП упевнений, що більшість російських мандрівників — це туристи. Європа, на його переконання, має сказати про небажання відпочивати поряд з тим, хто частково несе відповідальність за розв'язану в Україні повномасштабну війну.

Звичайні громадяни РФ зобов'язані відчути на собі наслідки санкцій, додав Вебер.

Така заборона, за словами німецького депутата, не повинна стосуватися охочих залишити Росію. Межі ЄС, як і раніше, відкриті для цих людей.

"Якщо цивільне суспільство хоче піти, якщо люди більше не можуть терпіти путінську систему і просять притулку, Європа має бути відкритою", — зауважив він.

Останнім часом дедалі більше європейських країн самостійно обмежує видачу Шенгенських віз росіянам. Країни Балтії, Польща та Фінляндія хочуть зробити це, не чекаючи згоди Євросоюзу.

У МЗС Естонії говорили про максимальне скорочення переліку підстав для видачі віз росіянам. Європейське агентство Frontex підрахувало, що понад 60% росіян прибули до ЄС після повномасштабного вторгнення в Україну через Естонію та Фінляндію.

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод вважає ганебним дозвіл росіянам відпочивати на курортах Південної Європи.

За інформацією СNN, у Держдепі США не підтримують ідею повної заборони видачу віз громадянам РФ.