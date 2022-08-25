Каждый ощутит санкции: в Европарламенте одобрили запрет выдачи виз туристам из РФ

Ответственные за кровавую войну не могут развлекаться, уверен немецкий депутат Манфред Вебер. Политик с трудом представляет, как беженцы из Украины обслуживают столики русских отдыхающих.

Запрет на въезд в Евросоюз российских туристов поддержал глава Европейской народной партии (ЕНП), член баварской партии "Христианско-социальный союз" Манфред Вебер. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на выступление политика в эфире телепередачи Mittagsmagazin.

По его словам, довольно трудно представить ситуацию одновременного наличия в странах ЕС беженцев из Украины и русских, которые наслаждаются жизнью.

Вебер с трудом представляет себе, как украинские беженцы обслуживают столики для русских, отдыхающих на немецком острове Зюльт или на Балтийском море.

[ + – ] Большинство российских путешественников — это туристы

Глава ЕНП уверен, что большинство российских путешественников — это туристы. Европа, по его убеждению должна сказать о нежелании отдыхать рядом с тем, кто частично несет ответственность за развязанную в Украине полномасштабную войну.

Обычные граждане РФ обязаны ощутить на себе последствия санкций, добавил Вебер.

Такой запрет, по словам немецкого депутата, не должен касаться желающих покинуть Россию. Границы ЕС по-прежнему открыты для этих людей.

"Если гражданское общество хочет уйти, если люди больше не могут терпеть путинскую систему и просят убежища, Европа должна быть открытой", — заметил он.

В последнее время все больше европейских стран самостоятельно ограничивают выдачу Шенгенских виз россиянам. Страны Балтии, Польша и Финляндия хотят сделать это, не дожидаясь согласия Евросоюза.

В МИД Эстонии говорили о максимальном сокращении списка оснований для выдачи виз россиянам. Европейское агентство Frontex подсчитало, что более 60% россиян прибыли в ЕС после полномасштабного вторжения в Украину через Эстонию и Финляндию.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод посчитал позорным разрешение россиянам отдыхать на курортах Южной Европы.

По информации СNN, в Госдепе США не поддерживают идею полного запрета на выдачу виз гражданам РФ.