США не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам, - CNN

Журналисты пишут, что в Штатах проводят черту между действиями правительства РФ и российским народом. Вашингтон продолжит искать инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности.

Соединенные Штаты не поддерживают полный запрет на выдачу виз гражданам России. Об этом заявил неназванный представитель Госдепартамента, о чем пишет CNN.

По его словам, США не хотят закрывать для граждан РФ, которые страдают от нарушения прав человека, доступ к безопасному месту.

"Нам также ясно, что важно провести черту между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом России", — говорится в заявлении.

Кроме того, источник добавил, что Штаты сотрудничали с союзниками и партнерами для того, чтобы наложить санкции на РФ, визовые ограничения для чиновников Кремля и их помощников. Так, всего в Штатах было решено ввести визовые ограничения для 5000 человек из России.

Чиновник заявил, что Вашингтон продолжит наказывать причастных к российскому вторжению в Украину.

"Мы ищем все инструменты, чтобы привлечь Кремль к ответственности", — сказал чиновник.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада отменить выдачу виз для россиян. Об этом он рассказал журналисту издания The Washington post.

Также Фокус писал, что глава МИД Дании поддержал ограничение выдачи виз россиянам. Министр заявил, что, если это не удастся сделать совместным решением, то правительство Дании готово изменить свое законодательство, чтобы уменьшить количество российских туристов в Европе.

Еще сообщалось, что глава МИД Эстонии рассказал о запрете виз для граждан РФ. По его словам, Эстония выбрала путь максимального сокращения списка оснований для выдачи виз россиянам, а не наоборот.

Также Канада остановила выдачу виз гражданам РФ. Варшавский офис визового центра Канады полностью прекратил выдачу виз гражданам РФ. Подобные ограничения начали работать после начала полномасштабных боевых действий в Украине.

Польша намерена окончательно запретить выдачу виз россиянам. Соответствующее решение должно появиться в ближайшие недели.