Польша намерена окончательно запретить выдачу виз россиянам, – МИД страны

По словам замминистра иностранных дел, концепция, позволяющая ужесточить визовый режим, находится в разработке. Решение ожидается в ближайшие недели.

Польша работает над концепцией, которая позволит отказывать россиянам в выдаче виз. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик, пишет "Польское радио".

Соответствующее решение должно появиться в ближайшие недели, подчеркивает он.

По словам дипломата, Польша выступает за продление санкций Европейского Союза против страны-агрессора, особенно за приостановку действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ.

В то же время, Вавжик подчеркивает, что не все страны-члены Евросоюза согласны с такими мерами.

"Против этого выступают крупные страны-члены, включая Германию, Францию ​​и Нидерланды. В связи с тем, что невозможно преодолеть сопротивление этих стран о приостановке действия соглашения об упрощении визового движения для граждан РФ, Польша работает над новым решением", – прокомментировал представитель МИД.

Как отмечает Вавжик, польские дипломаты на протяжении нескольких недель ведут переговоры на эту тему с другими странами ЕС, в том числе с Литвой, Латвией, Эстонией, Чехией и Словакией, у которых схожая позиция.

"Министр иностранных дел Чехии, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, Ян Липовский хочет обсудить общую приостановку виз для граждан России на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Праге в конце месяца", – добавил Вавжик.

Замглавы МИД Польши, среди прочего, положительно оценил решения, принятые Латвией и Эстонией о приостановке или ограничении выдачи виз гражданам страны-агрессора. Однако он отметил, что государства пошли на эти меры слишком поздно – лишь через несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Дипломат напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы россиянам. В настоящее время их могут получить лишь те граждане страны-агрессора, которые пересекают польско-российскую границу из-за работы, россияне с Картой поляка, а также члены семей граждан Польши и других стран ЕС.

Напомним, в ЕС обсуждают введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Вопрос о закрытии Шенгенской зоны для граждан страны-агрессора на обсуждение вынесли сразу несколько стран Евросоюза.

В Эстонии решили не дожидаться общеевропейского решения и запретили въезд в страну для россиян с 18 августа. Решение не затрагивает российских дипломатов и членов их семей, а также работников сферы международной торговли. Студентам из РФ, которые не успели закончить обучение, разрешат продлить вид на жительство сроком на один год.