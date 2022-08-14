Польща має намір остаточно заборонити видачу віз росіянам, – МЗС країни

За словами заступника міністра закордонних справ, концепція, яка дозволяє посилити візовий режим, перебуває у розробці. Рішення очікується найближчими тижнями.

Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Петро Вавжик, пише "Польське радіо".

Відповідне рішення має з'явитися найближчими тижнями, наголошує він.

За словами дипломата, Польща виступає за продовження санкцій Європейського Союзу проти країни-агресора, особливо за зупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ.

Водночас Вавжик наголошує, що не всі країни-члени Євросоюзу згодні з такими заходами.

"Проти цього виступають великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо припинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян РФ, Польща працює над новим рішенням", — прокоментував представник МЗС.

Як зазначає Вавжик, польські дипломати протягом кількох тижнів ведуть переговори на цю тему з іншими країнами ЄС, зокрема з Литвою, Латвією, Естонією, Чехією та Словаччиною, які мають схожу позицію.

"Міністр закордонних справ Чехії, яка зараз головує в Євросоюзі, Ян Липовський хоче обговорити загальне призупинення віз для громадян Росії на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться у Празі наприкінці місяця", – додав Вавжик.

Заступник голави МЗС Польщі, серед іншого, позитивно оцінив рішення, прийняті Латвією та Естонією про зупинення або обмеження видачі віз громадянам країни-агресора. Однак він зазначив, що держави пішли на ці заходи надто пізно – лише за кілька місяців після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Дипломат нагадав, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи росіянам. Наразі їх можуть отримати лише ті громадяни країни-агресора, які перетинають польсько-російський кордон через роботу, росіяни з Картою поляка, а також члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

Нагадаємо, в ЄС обговорюють запровадження заборони на видачу шенгенських віз росіянам. Питання про закриття Шенгенської зони для громадян країни-агресора на обговорення винесли одразу кілька країн Євросоюзу.

В Естонії вирішили не чекати загальноєвропейського рішення та заборонили в'їзд у країну для росіян з 18 серпня. Рішення не торкається російських дипломатів та членів їхніх сімей, а також працівників сфери міжнародної торгівлі. Студентам з РФ, які не встигли закінчити навчання, дозволять продовжити дозвіл на проживання терміном на один рік.