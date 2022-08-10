У ЄС обговорюють заборону на видачу шенгенських віз росіянам

Питання про закриття Шенгенської зони для громадян РФ на обговорення винесли кілька країн Євросоюзу, повідомили в уряді Німеччини.

Влада країн Євросоюзу обговорює ідею ввести заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ у межах нового пакету санкцій щодо Росії, який готують. Про це на брифінгу заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє російське агентство "РІА Новини".

"(Пропозиція) висунута деякими країнами в ЄС, вона обговорюється. Тепер вона має бути обговорена — як у федеральному уряді, так і в Європі", — сказав Гебештрайт, додавши, що він не може повідомити про проміжні результати обговорення.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи підтримує заборону канцлер Німеччини Олаф Шольц, представник уряду зазначив, що поки не може повідомити таку інформацію.

Водночас в уряді Швеції не виключили припинення видачі віз росіянам в односторонньому порядку або разом із ЄС, повідомило видання Dagens Industri з посиланням на міністра у справах міграції Андерса Ігемана.

Зі свого боку журналіст Рікард Йозвяк оцінив можливість запровадження заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ як малоймовірну, проте, на його думку, "все можливо". Відповідне питання обговорюватимуть наприкінці серпня на зустрічі ЄС у Празі, зазначив він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні закликав усі країни ЄС і "Великої сімки" припинити видавати візи громадянам Росії.

"Росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати", — написав дипломат.

Нагадаємо, раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді розширити санкції щодо Росії за розв'язану нею повномасштабну війну.

За даними ЗМІ, Росія вже звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій.