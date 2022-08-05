Росія просить Туреччину допомогти обійти санкції, наслідки яких уже відчуваються – WP

За даними журналістів, Кремль сподівається переконати Ердогана допомогти РФ впоратися з обмеженнями у сфері фінансів та енергетики.

Російська Федерація звертається до Туреччини й інших потенційних нових торгових партнерів, маючи намір обійти західні санкції, які дедалі сильніше тиснуть на економіку країни-агресора. Про це пише видання The Washington Post із посиланням на низку своїх джерел у різних країнах.

Москва сподівається переконати Туреччину допомогти обійти їй обмеження у сфері фінансів та енергетики, уточнюють журналісти.

Зустріч Путіна й Ердогана у Сочі: чого хоче Росія?

Сьогодні, 5 серпня, президент РФ Володимир Путін зустрічається з главою Туреччини Реджепом Ердоганом у Сочі. За два тижні це вже друга зустріч лідерів двох держав, і це "викликає побоювання, що Кремль може зміцнити економічні зв'язки з країною-членом НАТО, яка не приєдналася до введення санкцій проти Москви".

У межах зустрічі представники російської сторони мають намір переконати своїх колег із Туреччини перетворити країну на якийсь хаб, який дасть можливість Москві обходити найболісніші санкції.

Зокрема, Росія хоче купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах. Як вважають економісти, це дозволить приховати походження експорту після того, як нафтове ембарго Євросоюзу повністю набуде чинності наступного року.

Також Кремль сподівається домогтися того, щоб кілька державних турецьких банків відкрили кореспондентські рахунки для найбільших банків РФ, хоч це є грубим порушенням західних санкцій.

Крім цього, російська сторона просить усунути обмеження для бізнесу, які зараз забороняють діяльність промислових компаній країни-агресора всередині спеціальних економічних зон.

Що кажуть у Туреччині?

Як уточнює видання, сьогодні немає жодних ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, адже так країна поставить власні банки та компанії під загрозу вторинних санкцій і перекриє їм доступ до західних ринків, що Анкарі зовсім невигідно.

До того ж, представник турецької делегації прокоментував журналістам, що Туреччина, як і раніше, підтримує суверенітет і незалежність України. При цьому неприєднання до санкцій він назвав "принциповою позицією".

Західні чиновники, які поговорили з виданням на умовах анонімності, наголосили, що не знали про плани РФ переконати Туреччину підтримати Кремль. Тим не менш, вони в курсі того, що Росія шукає способи обійти санкції, тому що економічна шкода від них стає все відчутнішою. За їхніми словами, російські представники зараз активно їздять у різні країни в пошуках будь-якої допомоги, і Туреччина — не виняток через "слабку силу закону" в цій країні.

Водночас такі ініціативи можна вважати ознакою підвищеного занепокоєння російського режиму. Серйозні проблеми сьогодні вже спостерігаються у промисловості та фармацевтиці, а банківський сектор РФ західні чиновники називають "зомбі-системою".

Нагадаємо, 5 серпня президент Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Сочі на переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Президенти обговорюватимуть військову операцію на півночі Сирії, роботу зернового коридору та війну в Україні.