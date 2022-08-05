Россия просит Турцию помочь обойти санкции, последствия которых уже чувствуются, – WP

По данным журналистов, Кремль надеется убедить Эрдогана помочь РФ справиться с ограничениями в сфере финансов и энергетики.

Российская Федерация обращается к Турции и другим потенциальным новым торговым партнерам, намереваясь обойти западные санкции, которые все сильнее давят на экономику страны-агрессора. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на ряд своих источников в разных странах.

Москва надеется убедить Турцию помочь обойти ей существующие ограничения в сфере финансов и энергетики, уточняют журналисты.

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи: чего хочет Россия?

Сегодня, 5 августа, президент РФ Владимир Путин встречается с главой Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи. За прошедшие две недели это уже вторая встреча лидеров двух государств, и это "вызывает опасения, что Кремль может укрепить экономические связи со страной-членом НАТО, не присоединившейся к введению санкций против Москвы".

В рамках встречи представители российской стороны намерены убедить своих коллеги из Турции превратить страну в некий хаб, который даст возможность Москве обходить наиболее болезненные санкции.

В частности, Россия хочет покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Как считают экономисты, это позволит скрыть происхождение экспорта после того, как нефтяное эмбарго Евросоюза полностью вступит в силу в следующем году.

Также Кремль надеется добиться того, чтобы несколько государственных турецких банков открыли корреспондентские счета для крупнейших банков РФ, хоть это и является грубым нарушением западных санкций.

Кроме этого, российская сторона просит убрать ограничения для бизнеса, которые в настоящий момент запрещают деятельность промышленных компаний страны-агрессора внутри специальных экономических зон.

Что говорят в Турции?

Как уточняет издание, сегодня нет никаких признаков того, что Турция поддержит эти договоренности, ведь таким образом страна поставит собственные банки и компании под угрозу вторичных санкций и перекроет им доступ к западным рынкам, что Анкаре совсем невыгодно.

Более того, представитель турецкой делегации прокомментировал журналистам, что Турция по-прежнему поддерживает суверенитет и независимость Украины. При этом неприсоединение к санкциям он назвал "принципиальной позицией".

Западные чиновники, поговорившие с изданием на условиях анонимности, отметили, что не знали о планах РФ переубедить Турцию поддержать Кремль. Тем не мене, они в курсе того, что Россия ищет способы обойти санкции, так как экономический ущерб от них становится все ощутимее. По их словам, российские представители сейчас активно ездят в разные страны в поисках любой помощи, и Турция — не исключение из-за "слабой силы закона" в этой стране.

В то же время, такие инициативы можно считать признаком растущего беспокойства российского режима. Серьезные проблемы сегодня уже наблюдаются в промышленности и фармацевтике, а банковский сектор РФ западные чиновники называют "зомби-системой".

Напомним, 5 августа президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Президенты будут обсуждать военную операцию на севере Сирии, работу зернового коридора, а также войну в Украине.