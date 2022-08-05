Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с Путиным (фото)

Президенты Турции и России обсудят военную операцию на севере Сирии, зерновой коридор и войну в Украине.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят возможную военную операцию на севере Сирии, работу зернового коридора, а также полномасштабную войну в Украине. Об этом пишет издание TRT Haber.

По данным журналистов, самолет с Эрдоганом приземлился в Сочи в 14:25 по Анкаре (совпадает с киевским временем), а в аэропорту его встречала делегация, состоящая из главы администрации Краснодарского края, мэра Сочи, заместителя главы Госпротокола России, посла Турции в Москве, генерального консула Новороссийска и других официальных лиц.

Сам Эрдоган прибыл вместе с министрами иностранных дел, энергетики, финансов, обороны, сельского хозяйства и торговли, а также другими официальными лицами.

Издание указало, что президент Турции обменяется с Путиным мнениями по актуальным глобальным и региональным вопросам, а также двусторонним отношениям между Турцией и Россией в ходе однодневного визита. В повестке переговоров:

возможные боевые действия на севере Сирии — Эрдоган напомнит Путину о сирийском соглашении подписанном сторонами в 2019 году и попросит власти РФ выполнять свои обязательства;

работа зернового коридора, по которому продовольствие поставляется из украинских портов;

полномасштабная война РФ против Украины — Эрдоган намерен заявить о готовности посодействовать прекращению боевых действий.

Напомним, в последний раз Путин и Эрдоган встречались 19 июля в Иране. Один из вопросов, который обсуждали президенты, был посвящен "зерновому коридору" с Украины.

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