Ердоган прилетів у Сочі на переговори з Путіним (фото)

Президенти Туреччини та Росії обговорять військову операцію на півночі Сирії, зерновий коридор та війну в Україні.

Президент Реджеп Тайїп Ердоган прибув у Сочі на переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Лідери двох країн обговорять можливу військову операцію на півночі Сирії, роботу зернового коридору та повномасштабну війну в Україні. Про це пише видання TRT Haber.

За даними журналістів, літак з Ердоганом приземлився в Сочі о 14:25 за Анкарою (збігається з київським часом), а в аеропорту його зустрічала делегація, яка складається з глави адміністрації Краснодарського краю, мера Сочі, заступника голови Держпротоколу Росії, посла Туреччини в Москві, генерального консула Новоросійська й інших офіційних осіб.

Сам Ердоган прибув разом із міністрами закордонних справ, енергетики, фінансів, оборони, сільського господарства та торгівлі, а також іншими офіційними особами.

Видання зазначило, що президент Туреччини обміняється з Путіним думками щодо актуальних глобальних і регіональних питань, а також двосторонніх відносин між Туреччиною і Росією під час одноденного візиту. У порядку денному переговорів:

можливі бойові дії на півночі Сирії — Ердоган нагадає Путіну про сирійську угоду підписану сторонами у 2019 році та попросить владу РФ виконувати свої зобов'язання;

робота зернового коридору, по якому продовольство поставляється з українських портів;

повномасштабна війна РФ проти України — Ердоган має намір заявити про готовність посприяти припиненню бойових дій.

Нагадаємо, востаннє Путін та Ердоган зустрічалися 19 липня в Ірані. Одне з питань, яке обговорювали президенти, було присвячене "зерновому коридору" з України.

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