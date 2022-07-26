Путін запропонував Ердогану побудувати завод із випуску "Байрактарів" у Росії

За словами турецького президента, на зустрічі у Тегерані глава Кремля запропонував угоду з компанією Baykar. Зі свого боку, її гендиректор Халук Байрактар обіцяє ніколи не постачати дрони в РФ.

У вівторок, 26 липня, з'явилася інформація про те, що після того, як турецький виробник безпілотників компанія "Байрактар" відкрила завод в ОАЕ, російський президент Володимир Путін мав намір побудувати такий же промисловий об'єкт у Росії. Про це повідомляє портал Middle East Eye.

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Повідомляється, що напередодні під час партійної наради президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розповів колегам про те, що Путін на нещодавній зустрічі в Тегерані звернувся до нього з пропозицією укласти контракт із компанією Baykar щодо виробництва ударних дронів, які виявилися досить ефективними проти російських військ в Україні.

"Путін сказав мені, що хоче працювати з Baykar, — пояснив Ердоган. — Він запропонував побудувати завод в РФ, як це Baykar вже зробили в ОАЕ".

Керівництво Baykar заперечує, що компанія відкрила завод із виробництва безпілотної техніки на території ОАЕ. Можливість постачання безпілотників на озброєння Росії компанія-розробник коментувати відмовилася.

Проте, за інформацією деяких обізнаних джерел, Baykar справді планує запустити виробничу лінію в ОАЕ.

Генеральний директор Baykar Халук Байрактар минулого тижня заявив, що не має наміру продавати свої дрони до Росії.

"У Туреччини й України стратегічні відносини, особливо щодо авіації та космосу, — заявив він в інтерв'ю журналістам. — Туреччина підтримує Україну бойовими безпілотниками. Ми не передавали і не постачали нічого до Росії. І ніколи б не зробили нічого подібного".

[ + – ] Халук Байрактар (другий праворуч) на зустрічі з керівництвом України

Ударні дрони Bayraktar TB2 використовувалися в кількох збройних конфліктах, наприклад, у Лівії, Сирії та Нагірному Карабаху. Однак до війни в Україні їх не застосовували проти армії, яка має складні системи радіоелектронної боротьби та сучасні системи ППО.

Нагадаємо, що на 5 серпня заплановано візит Ердогана в Сочі, де обговорюватимуться події в Україні та угода щодо зернового коридору.

Раніше Фокус повідомляв, що в Ірані розробили БПЛА для запуску з кораблів і підводних човнів. Іранські безпілотники виконують розвідувальну функцію і можуть використовуватися як атакувальні.