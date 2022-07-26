Ердоган приїде до Путіна в Сочі: обговорять війну в Україні та зерновий коридор

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що візит турецького президента заплановано на 5 серпня. За даними турецької преси, це буде одноденна поїздка для обговорення угоди щодо експорту зерна з України.

Глава пресслужби Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана в Сочі, який має відбутися 5 серпня. Про це повідомляє Інтерфакс.

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За інформацією турецької преси, цей візит буде одноденним.

"Зустріч буде справді п'ятого числа в Сочі", — сказав прессекретар Кремля. За його словами, обговорюватимуться питання регіонального характеру та "двосторонніх відносин".

Повідомляється, що під час майбутнього візиту буде порушено тему війни Росії в Україні та низку інших процесів у регіоні.

Передбачається, що керівники двох країн оцінять те, як реалізується угода щодо "зернового коридору". Нещодавня зустріч Ердогана та Путіна проходила 19 липня в Ірані.

Нагадаємо, що в Стамбулі організовано Спільний координаційний центр з експорту зерна. Представники українського керівництва та влади Туреччини обговорили перші зернові рейси, зі свого боку, група російських експертів поки що прямує до Стамбула.

Водночас найближчими днями Україна може призупинити експорт зерна. На думку керівника Мінінфраструктури Олександра Кубракова, морський експорт зернових буде зупинено, якщо РФ продовжить обстріли або якщо з її боку буде виходити якась інша загроза в акваторії Чорного моря.

Раніше Фокус повідомляв, що після удару російських ракет по Одесі ціни на зерно різко пішли вгору. За оцінками трейдерів, зростання цін пояснюється сумнівами щодо безпеки зернового коридору.