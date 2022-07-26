У Стамбулі запрацював Спільний координаційний центр з експорту зерна, — Міноборони Туреччини

Представники України та Туреччини вже обговорили відплиття перших кораблів з українським зерном на борту. Експертна група з РФ поки що тільки прямує у Стамбул.

У вівторок, 26 липня, у Стамбулі відбулася перша робоча зустріч Спільного координаційного центру, який вирішуватиме питання з експортом українського зерна Чорним морем. Про це повідомили в міністерстві оборони Туреччини.

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Відомо, що сьогодні у столиці Туреччини міністр національної оборони Хулусі Акар зустрівся з міністром інфтаструктури України Олександром Кубраковим.

Хулусі Акар висловив задоволення повідомленням про початок відвантажень зерна цього тижня.

"Важливо, щоб перший корабель вирушив у плавання якомога раніше", — наголосив міністр.

Він також додав, що Туреччина виконує і продовжуватиме виконувати свою частину в межах відвантаження українського врожаю.

Також стало відомо, що до Стамбула вже вирушила група переговорників з РФ. Очолює російську експертну групу контр-адмірал Едуард Луйк.

Нагадаємо, напередодні глава Мінінфраструктури Олександр Кубраков припустив, що експорт зерна Чорним морем може бути зупинений, якщо Росія вестиме обстріли або провокуватиме якусь іншу загрозу в акваторії.

"Ми підписували угоду з ООН і Туреччиною. Це сторони, які мають гарантувати безпеку. Якщо вони гарантують — вона працює, якщо не гарантують — вона не працює", — заявив міністр.

Декількома днями раніше Україна та РФ у палаці Долмабахче (Туреччина) підписали документ про вивезення зерна з України морським шляхом.

Представник України підписав договір лише з Туреччиною та ООН. З Росією українська сторона не укладала жодних спільних угод.