В Стамбуле заработал Совместный координационный центр по экспорту зерна, — Минобороны Турции

Представители Украины и Турции уже обсудили отплытие первых кораблей с украинским зерном на борту. Экспертная группа из РФ пока только направляется в Стамбул.

Во вторник, 26 июля, в Стамбуле прошла первая рабочая встреча Совместного координационного центра, который будет решать вопрос с экспортом Украинского зерна Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции.

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Известно, что сегодня в столице Турции министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром инфтаструктуры Украины Александром Кубраковым.

Хулуси Акар выразил удовлетворение сообщением о начале отгрузок зерна на этой неделе.

"Важно, чтобы первый корабль отправился в плавание как можно раньше", — подчеркнул министр.

Он также добавил, что Турция исполняет и будет продолжать исполнять свою часть в рамках отгрузки украинского урожая.

Также стало известно, что в Стамбул уже направилась группа переговорщиков из РФ. Возглавляет российскую экспертную группу контр-адмирал Эдуард Луйк.

Напомним, накануне глава Мининфраструктуры Александр Кубраков допустил, что экспорт зерна по Черному морю может быть остановлен, если Россия будет вести обстрелы или провоцировать какую-либо другую угрозу в акватории.

"Мы подписывали соглашение с ООН и Турцией. Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют — оно работает, если не гарантируют — оно не работает", — заявил министр.

Несколькими днями ранее Украина и РФ во дворце Долмабахче (Турция) подписали документ о вывозе зерна из Украины морским путем.

Представитель Украины подписал договор только с Турцией и ООН. С Россией украинская сторона не заключала никаких совместных сделок.