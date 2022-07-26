В Стамбуле заработал Совместный координационный центр по экспорту зерна, — Минобороны Турции
Представители Украины и Турции уже обсудили отплытие первых кораблей с украинским зерном на борту. Экспертная группа из РФ пока только направляется в Стамбул.
Во вторник, 26 июля, в Стамбуле прошла первая рабочая встреча Совместного координационного центра, который будет решать вопрос с экспортом Украинского зерна Черным морем. Об этом сообщили в министерстве обороны Турции.
Известно, что сегодня в столице Турции министр национальной обороны Хулуси Акар встретился с министром инфтаструктуры Украины Александром Кубраковым.
Хулуси Акар выразил удовлетворение сообщением о начале отгрузок зерна на этой неделе.
"Важно, чтобы первый корабль отправился в плавание как можно раньше", — подчеркнул министр.
Он также добавил, что Турция исполняет и будет продолжать исполнять свою часть в рамках отгрузки украинского урожая.
Также стало известно, что в Стамбул уже направилась группа переговорщиков из РФ. Возглавляет российскую экспертную группу контр-адмирал Эдуард Луйк.
Напомним, накануне глава Мининфраструктуры Александр Кубраков допустил, что экспорт зерна по Черному морю может быть остановлен, если Россия будет вести обстрелы или провоцировать какую-либо другую угрозу в акватории.
"Мы подписывали соглашение с ООН и Турцией. Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Если они гарантируют — оно работает, если не гарантируют — оно не работает", — заявил министр.
Несколькими днями ранее Украина и РФ во дворце Долмабахче (Турция) подписали документ о вывозе зерна из Украины морским путем.
Представитель Украины подписал договор только с Турцией и ООН. С Россией украинская сторона не заключала никаких совместных сделок.