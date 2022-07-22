Теперь официально: Украина подписала документ об экспорте зерна морским путем (видео)

Представитель Украины Александр Кубраков подписал договор только с Турцией и ООН. С Россией украинская сторона не заключала никаких совместных сделок.

В пятницу, 22 июля, Украина и РФ во дворце Долмабахче (Турция) подписали документ о вывозе зерна из Украины морским путем. Об этом сообщают российские СМИ.

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Подписание состоялось в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Украинскую сторону на церемонии подписания представлял министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Турцию — министр обороны Хулуси Акар. Россию представлял министр обороні Сергей Шойгу. Так же на подписании присутствовал генсек ООН Антониу Гуттереш.

Акар и Гуттериш, в свою очередь, подписали зеркальный документ с представителем РФ. Так как Украина не подписывала прямого договора со страной-агрессором. "Инициативу по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов" украинская сторона подписала только с Турцией и ООН.

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"Украина не подписывает никакие документы с Россией. Не будет сопровождения транспорта российскими кораблями и присутствия представителей РФ в портах Украины. В случае провокаций – немедленный военный ответ", — прокомментировал ситуацию советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Подписание двух "зеркальных" документов означает, что экспорт зерна из Одессы, Черноморска и Южного может начаться уже на следующей неделе.

Экспорт зерна из Украины — что предшествовало решению вопроса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 11 июля, поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности экспорта зерна из Украины.

"Пора сделать шаги по плану ООН по безопасному коридору для экспорта зерна в Черном море", — сказал Эрдоган.

"Турция готова выделить 20 судов, чтобы вывезти зерно из Украины, она обеспечит транспортировку продукции по своей территории. Ожидаем ответа по этому поводу от Зеленского и Путина", – подчеркнул он.

На следующий день, 12 июля, глава ОПУ Андрей Ермак назвал разблокирование украинских портов одной из ключевых составляющих глобальной продовольственной безопасности.

По его словам, сильные позиции наших военных в Черном море позволят вернуть безопасную навигацию судов, что также важно для обеспечения защиты национальной и региональной безопасности.

"Вопрос разблокирования экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш вовлечен в этот процесс, мы благодарны ему за это", — добавил Ермак.

Свое виденье ситуации выразил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью испанскому El Pais он заявил о том, что Украина находится "в двух шагах от договоренности с Россией" в вопросе вывоза зерна.

"Мы в двух шагах от договоренности с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои "Голодные игры", они будут продолжать настаивать на важности переговоров", — сказал он.

В среду, 13 июля, в Стамбуле приняли решение создать координационный центр для решения "зернового вопроса". Переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН касательно вывоза украинского зерна длились более трех часов. Они проходили за закрытыми для прессы дверями. После их окончания официальный представитель ООН Фархан Хак в Нью-Йорке заявил журналистам о том, что они имеют позитивный результат.

"Ставки не могут быть больше для десятков сотен тысяч людей, столкнувшихся с призраком голода в Африке и других бедных странах из-за сражений, охвативших одну из ведущих зернопроизводящих областей мира", — категорически заявил Фархан Хак.

Почему стал актуальным вопрос экспорта зерновых

Из-за войны с Россией Украина не смогла выполнить свои обязательства по экспорту зерна в страны Европы и Африканского континента. В мире заговорили о продовольственном кризисе. Ведь наша страна является важным экспортером пшеницы и зерновых, таких как ячмень и кукуруза. Он дополнительно обеспечил практически половину всего подсолнечного масла, реализуемого на международных рынках.

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Кроме того, из-за блокады российскими военными гражданского судоходства в Черном море мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина для транспортировки агропродукции. Это что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.

Теперь Украина благодаря своим военным частично возобновила экспорт агропродукции речным путем. Два дня назад в нашу страну после освобождения от российских захватчиков острова Змеиный прибыли первые корабли, которые повезут зерно на экспорт.

К слову, использование для экспорта зерновых глубоководного судоходного канал Дунай — Черное море стало возможным благодаря освобождению от российских кафиров острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.

Напомним,19 июля, по итогам встречи с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин сообщил, что сторонам удалось продвинуться в вопросе организации коридора для вывоза зерновых из украинских портов, заблокированных российскими войсками.

В ходе трехчасовых переговоров в Стамбуле 13 июля стороны приняли решение создать в Турции координационный центр для решения "зернового вопроса". Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что на следующей встрече будет подписано соответствующее соглашение.