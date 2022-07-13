В Турции завершились переговоры по поводу экспорта зерна из Украины: что решили

Переговоры между длились более трех часов и проходили за закрытыми дверями. Точку в вопросе "зернового коридора" намерены поставить на встрече, запланированной на следующую неделю.

В среду, 13 июля, в Стамбуле приняли решение создать координационный центр для решения "зернового вопроса". Об этом сообщили в Министерство обороны Турции.

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В ведомстве добавили, что на следующей неделе стороны снова встретятся в Турции для обсуждения проблемы. Тогда же будет подписан итоговый документ.

Это подтвердил и генсек ООН Антониу Гутерреш. Он выразил надежду, что следующий этап переговоров по зерну приведет к официальному соглашению.

Переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН касательно вывоза украинского зерна длились более трех часов. Они проходили за закрытыми для прессы дверями.

Переговоры стартовали со встречи представителей Украины и Турции. И только после них началась расширенная встреча.

После их окончания официальный представитель ООН Фархан Хак в Нью-Йорке заявил журналистам о том, что они имеют позитивный результат.

"Ставки не могут быть больше для десятков сотен тысяч людей, столкнувшихся с призраком голода в Африке и других бедных странах из-за сражений, охвативших одну из ведущих зернопроизводящих областей мира", — категорически заявил Фархан Хак.

Что предшествовало переговорам в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 11 июля, поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности экспорта зерна из Украины.

"Пора сделать шаги по плану ООН по безопасному коридору для экспорта зерна в Черном море", — сказал Эрдоган.

"Турция готова выделить 20 судов, чтобы вывезти зерно из Украины, она обеспечит транспортировку продукции по своей территории. Ожидаем ответа по этому поводу от Зеленского и Путина", – подчеркнул он.

На следующий день, 12 июля, глава ОПУ Андрей Ермак назвал разблокирование украинских портов одной из ключевых составляющих глобальной продовольственной безопасности.

По его словам, сильные позиции наших военных в Черном море позволят вернуть безопасную навигацию судов, что также важно для обеспечения защиты национальной и региональной безопасности.

"Вопрос разблокирования экспорта украинского зерна должен решаться под эгидой ООН. Генсекретарь Антониу Гутерриш вовлечен в этот процесс, мы благодарны ему за это", — добавил Ермак.

Свое виденье ситуации выразил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью испанскому El Pais он заявил о том, что Украина находится "в двух шагах от договоренности с Россией" в вопросе вывоза зерна.

"Мы в двух шагах от договоренности с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои "Голодные игры", они будут продолжать настаивать на важности переговоров", — сказал он.

Почему стал актуальным вопрос "зернового коридора"

Из-за войны с Россией Украина не смогла выполнить свои обязательства по экспорту зерна в страны Европы и Африканского континента. В мире заговорили о продовольственном кризисе. Ведь наша страна является важным экспортером пшеницы и зерновых, таких как ячмень и кукуруза. Он дополнительно обеспечил практически половину всего подсолнечного масла, реализуемого на международных рынках.

Кроме того, из-за блокады российскими военными гражданского судоходства в Черном море мировым компаниям по морской транспортировке пришлось использовать канал Сулина для транспортировки агропродукции. Это что привело к скоплению большого количества судов и значительной перегрузке канала.

Теперь же Украина благодаря своим военным частично возобновила экспорт агропродукции речным путем. Два дня назад в нашу страну после освобождения от российских захватчиков острова Змеиный прибыли первые корабли, которые повезут зерно на экспорт.

К слову, использование для экспорта зерновых глубоководного судоходного канал Дунай — Черное море стало возможным благодаря освобождению от российских кафиров острова Змеиный, ведь остров имеет стратегическое значение, поскольку позволяет контролировать надводную и частично воздушную обстановку на Юге Украины, чем и пользовался оккупант, блокируя движение гражданских судов в южной части нашей страны.

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