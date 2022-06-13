Урожай в Украине в этом году может сократиться почти вдвое, — Минагрополитики (видео)

По словам Тараса Высоцкого, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составляет около 65 млн тонн. По сравнению с прошлым годом это составляет 60%.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В этом году в Украине следует ожидать уменьшения урожая на 40%. Об этом на брифинге Министерства аграрной политики и продовольствия Украины рассказал заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

По словам Высоцкого, в этом году удастся собрать около 48-50 млн тонн зерновых, что меньше чем в предыдущие годы, когда убирали от 60 до 85 млн тонн зерна.

"Но, если взять десятилетнюю историю, когда было 40-45 млн тонн, поэтому это не является чем-то критическим", — отметил замминистра агрополитики. — "Однако это только предварительная оценка. Следует еще учесть факторы, которые будут влиять на финальную цифру, в частности погодные условия".

Основная часть зерновых ожидается от кукурузы – 24 млн тонн. Пшеницы прогнозируемо ожидается собрать 18-20 млн тонн, а ячменя — около 5 млн тонн.

"Если говорить о техническо-масличных культурах, озимый рапс — ожидаем потенциальное производство около 2,5 млн тонн. По сое ожидаем от 2,5 млн тонн до 2,8 млн тонн. И подсолнечник может дать около 10 млн тонн", — рассказал Тарас Высоцкий.

[ + – ] Смотреть с 07:45

Также он добавил, что эти цифры будут корректироваться по факту сбора урожая или по факту его завершению.

Важно

Урожай военного времени. Накормит ли Украина себя и мир в 2022 году

Фокус писал, что урожай, собранный на временно оккупированных территориях, русские войска заставляют отдавать закупщикам из Крыма. При этом продукцию выкупали в 10 раз дешевле розничной стоимости.

В Минагрополитики заявляли, что следующий урожай будет меньше на 40%. В ведомстве объяснили это потерей 25% пахотных земель в результате полномасштабного вторжения России.