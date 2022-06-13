Урожай в Украине в этом году может сократиться почти вдвое, — Минагрополитики (видео)
По словам Тараса Высоцкого, прогнозируемый урожай в Украине в этом году составляет около 65 млн тонн. По сравнению с прошлым годом это составляет 60%.
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В этом году в Украине следует ожидать уменьшения урожая на 40%. Об этом на брифинге Министерства аграрной политики и продовольствия Украины рассказал заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.
По словам Высоцкого, в этом году удастся собрать около 48-50 млн тонн зерновых, что меньше чем в предыдущие годы, когда убирали от 60 до 85 млн тонн зерна.
"Но, если взять десятилетнюю историю, когда было 40-45 млн тонн, поэтому это не является чем-то критическим", — отметил замминистра агрополитики. — "Однако это только предварительная оценка. Следует еще учесть факторы, которые будут влиять на финальную цифру, в частности погодные условия".
Основная часть зерновых ожидается от кукурузы – 24 млн тонн. Пшеницы прогнозируемо ожидается собрать 18-20 млн тонн, а ячменя — около 5 млн тонн.
"Если говорить о техническо-масличных культурах, озимый рапс — ожидаем потенциальное производство около 2,5 млн тонн. По сое ожидаем от 2,5 млн тонн до 2,8 млн тонн. И подсолнечник может дать около 10 млн тонн", — рассказал Тарас Высоцкий.
Также он добавил, что эти цифры будут корректироваться по факту сбора урожая или по факту его завершению.Важно
Фокус писал, что урожай, собранный на временно оккупированных территориях, русские войска заставляют отдавать закупщикам из Крыма. При этом продукцию выкупали в 10 раз дешевле розничной стоимости.
В Минагрополитики заявляли, что следующий урожай будет меньше на 40%. В ведомстве объяснили это потерей 25% пахотных земель в результате полномасштабного вторжения России.