Российские войска заставляют отдавать урожай закупщикам из Крыма, — разведка

По данным ГУР Минобороны, продукцию выкупают в 10 раз ниже от розничной стоимости.

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На временно оккупированных территориях враг предлагает работу за еду, а в Херсонской области требуют отдавать урожай закупщикам из оккупированного Крыма. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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В районе Новой Каховки и Берислава в Херсонской области враг заставляет население сдавать 70% урожая закупщикам из оккупированного полуострова. При этом закупочные цены в 10 раз ниже, чем цены в рознице. Также Россия запретила вывозить урожай на подконтрольную Украине территорию. Разведчики отмечают, что известны случаи, когда предприниматели раздавали свой урожай населению бесплатно.

В то же время оккупанты предлагают людям работать за еду в Мариуполе. Они не смогли набрать сотрудников в коммунальные предприятия с зарплатой 10 тысяч рублей. Из-за этого они снизили объемы гуманитарной помощи. Теперь оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Главной задачей у них будет разбор завалов на улицах и похорон тел в братских могилах. Зарплата будет еда.

Отмечается, что для "наведения порядка" в разрушенных населенных пунктах РФ планирует привлекать людей на бесплатную работу.

Напомним, в Минагрополитики заявили, что в 2023 году урожай будет на 40% меньше. Украина потеряла 25% пахотных земель.

8 июня в СНБО назвали условия для вывоза зерна из украинских портов. По словам Алексея Данилова, если вопрос безопасности для Украины не будет решен, то продукция не сможет быть вывезена.