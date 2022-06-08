В СНБО назвали условия для вывоза украинского зерна морским путем (видео)

По словам главы ведомства Алексея Данилова, если вопрос безопасности для Украины не будет решен, то продукция не сможет быть вывезена.

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Украина готова возобновить экспорт своего зерна морским путем, однако для этого должна быть обеспечена безопасность. Если этот вопрос будет не решен, то продукция не сможет быть вывезена. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального марафона украинских телеканалов.

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"Недавно было заявление Министерства иностранных дел нашей страны, где было четко определено, что первый вопрос – это безопасность, второй – это безопасность, третий вопрос – это безопасность. Если этот вопрос не будет решен, что наша страна будет в безопасности, никакого зерна никому не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности – номер один", — сказал он.

По его словам, этот вопрос стоит на контроле, потому что у Украины есть обязательство перед другими странами и никто не хочет, чтобы в мире начался голод. Данилов также назвал причины, по котором Россия блокирует вывоз украинского зерна на мировые рынки:

Захватить весь рынок себе;

шантажировать Украину из-за недостатка еды;

шантажировать Европу, чтобы та давила на Украину.

"Сегодня Россия искусственно делает эти препятствия для того, чтобы, во-первых, захватывать рынок себе, а потом шантажировать нас из-за недостатка пищи. Шантажировать Европу, что она должна давить на нашу страну, чтобы мы как можно скорее на тех условиях, которые удовлетворяют Россию, подписывали те или иные акты", — подытожил глава СНБО.

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Напомним, 6 июня СМИ писали, что Турция обеспечит безопасность вывоза украинского зерна из порта Одессы. В рамках "дорожной карты", которая была разработана Киевом, Москвой и Анкарой предполагается, что военные Турции будут разминировать побережье и сопровождать конвои с продукцией.

3 июня представительница МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия готова поставлять зерно нуждающемся, однако в обмен на отмену санкций. По ее словам, проблему мирового голода можно решить, но Запад должен снять "соответствующие рестрикции".