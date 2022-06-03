РФ готова поставлять зерно нуждающимся в обмен на отмену санкций, — Захарова (видео)

Представитель МИД РФ заявила, что проблему мирового голода можно решить, однако сначала Запад обязан снять "соответствующие рестрикции".

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Россия начнет поставки зерна всем нуждающимся странами только в случае отмены странами Запада введенных в отношении государства-агрессора санкций. Такое заявление в ходе брифинга в пятницу, 3 июня, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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"Я повторю снова — Россия готова поставлять свое зерно всем нуждающимся странам. Если Соединенные Штаты и страны ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, о которой они сейчас столько говорят, они должны отменить соответствующие рестрикции. И тогда все нуждающиеся смогут это зерно получить. Ну очевидно же!" — сказала Захарова.

Представитель МИД РФ уточнила, что речь идет об ограничениях, которые, по ее словам, были введены в отношении захода иностранных судов в порты России, обслуживания российских кораблей в иностранных портах, страхования грузоперевозок и банковских операций.

Захарова добавила, что РФ также готова поспособствовать вывозу зерна из заблокированных российскими войсками портов Украины в Черном и Азовском морях, однако для этого необходимо разминировать их акваторию. При этом представитель ведомства заверила, что Вооруженные силы России якобы ежедневно "открывают морские гуманитарные коридоры" для движения судов.

Напомним, по оценкам Организации Объединенных Наций, более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Ранее мы писали о том, как оккупанты вывозят зерно из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей на территорию оккупированного Крыма и в РФ.

Также Фокус разбирался, как агрессия России провоцирует дефицит продуктов в мире.