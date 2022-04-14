Война РФ против Украины может привести 1/5 населения Земли к невиданному голоду, — ООН

Генсек организации Антониу Гутерриш предупредил о наибольшем продовольственном кризисе за последние десятилетия.

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Полномасштабная война РФ против Украины может привести к тому, что более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой. Об этом в своей статье для USA Today сообщил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

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"…война начала молчаливую атаку на развивающийся мир. Этот кризис может ввергнуть до 1,7 миллиарда человек — более одной пятой человечества — в нищету, нужду и голод в масштабах, невиданных десятилетиями", — говорится в публикации.

Гутерриш отметил, что Украина и РФ вместе обеспечивают около 30% всего мирового производства пшеницы и ячменя, пятую часть производства кукурузы и более половины производства подсолнечного масла.

"В совокупности их зерно кормит самых бедных и уязвимых людей, обеспечивая более трети пшеницы, импортируемой 45 африканскими и наименее развитыми странами", — заявил генсек ООН.

Глава организации констатировали, что война, из-за которой закрываются порты и прекращается экспорт зерна, мешает фермерам выращивать урожая, что провоцирует стремительный рост цен — с начала текущего года стоимость пшеницы и кукурузы выросла на 30%.

Помимо этого глава организации указал на стоимости энергоносителей — нефть марки Brent подорожала за год более чем на 60%, а цены на природный газ и удобрения выросли более чем в два раза.

Гутерриш также заявил, что большая часть мира выразила солидарность с Украиной, однако "признаков такой же поддержки 1,7 млрд других потенциальных жертв этой войны" он не наблюдает. В связи с этим генсек заявил, что ООН нуждается в 8 млрд долларов для финансирования программы по обеспечению продовольствием людей в таких странах, как Йемен, Чад и Нигерия.

Напомним, по оценкам Программы развития ООН, если войны РФ против Украины затянется, 9 из 10 украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью.

16 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по оценкам правительства ущерб государству в результате полномасштабного вторжения составил 565 миллиардов долларов.