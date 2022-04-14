Війна РФ проти України може привести 1/5 населення Землі до небаченого голоду, — ООН

Генсек організації Антоніу Гутерреш попередив про найбільшу продовольчу кризу за останні десятиліття.

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Повномасштабна війна РФ проти України може призвести до того, що понад одна п'ята населення Землі — до 1,7 млрд людей — зіштовхнуться з голодом і злиднями. Про це у статті для USA Today повідомив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш.

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"…війна почала мовчазну атаку на світ, що розвивається. Ця криза може привести до 1,7 мільярдів людей — понад однієї п'ятої людства — у бідність, злидні та голод у масштабах, небачених десятиліттями", — йдеться у публікації.

Гутерреш зазначив, що Україна та РФ разом забезпечують приблизно 30% усього світового виробництва пшениці та ячменю, п'яту частину виробництва кукурудзи та більше половини виробництва соняшникової олії.

"Спільно їх зерно годує найбідніших і найуразливіших людей, забезпечуючи понад третину пшениці, що імпортується 45 африканськими та найменш розвиненими країнами", — заявив генсек ООН.

Глава організації констатували, що війна, через яку закриваються порти та припиняється експорт зерна, заважає фермерам вирощувати врожай, що провокує стрімке зростання цін — з початку поточного року вартість пшениці та кукурудзи зросла на 30%.

Крім цього, глава організації вказав на вартість енергоносіїв — нафта марки Brent подорожчала за рік більш ніж на 60%, а ціни на природний газ і добрива зросли більш ніж удвічі.

Гутерреш також заявив, що більша частина світу висловила солідарність з Україною, проте "ознак такої ж підтримки 1,7 млрд інших потенційних жертв цієї війни" він не спостерігає. У зв'язку з цим генсек заявив, що ООН потребує 8 млрд доларів для фінансування програми із забезпечення продовольством людей у таких країнах, як Ємен, Чад і Нігерія.

Нагадаємо, за оцінками Програми розвитку ООН, якщо війни РФ проти України затягнеться, 9 із 10 українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю.

16 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за оцінками уряду збитки державі внаслідок повномасштабного вторгнення становили 565 мільярдів доларів.