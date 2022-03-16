90% українців опиняться за межею бідності, якщо війна затягнеться, — ООН

До 18 років досягнень у розвитку України може бути просто знищено протягом 12-18 місяців.

Дев'ять із 10 українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться протягом наступного року, звівши нанівець економічні досягнення двох десятиліть, заявила в середу Програма розвитку ООН (ПРООН), пише Reuters.

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Глава ПРООН Ахім Штайнер сказав, що його агентство працює з урядом України, щоб уникнути найгіршого сценарію, за якого економіка впаде. Його мета – забезпечити грошові перекази сім'ям для придбання продуктів харчування, щоб вони могли вижити і не втекти з країни, а також підтримати базові послуги.

"Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він продовжуватиметься, ми побачимо, що рівень бідності дуже зросте", — сказав Штайнер.

"Очевидно, що крайнім варіантом сценарію є вибух економіки в цілому. І це зрештою може призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або зазнають високого ризику (бідності)", — сказав він.

Характеристика бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від $5,50 до $13 на людину щодня. До початку вторгнення Росії приблизно 2% українців жили нижче за межі $5,50.

ПРООН розглядає "перевірені та випробувані" програми, які вона використала в інших конфліктних ситуаціях, сказав він.

"Програми грошових переказів, особливо в такій країні, як Україна, де фінансова система й архітектура все ще функціонують, де доступні банкомати, є найважливішим способом швидкого охоплення людей грошовими переказами або тимчасовим базовим доходом", — заявив глава програми.

За його словами, логістичні проблеми є значними, але "непереборними".

"Очевидно, що деякі з нещодавніх заяв Світового банку та Міжнародного валютного фонду щодо кредитних ліній і фінансування, що надаються, допоможуть українській владі розгорнути таку програму", — зазначив Штайнер.

Ще він наголосив на важливості України для економіки інших країн, особливо групи африканських держав, які, за його словами, отримують третину своїх поставок пшениці з України та Росії.

"Ми також намагаємося стабілізувати економіку, яка є для 45 африканських країн, найменш розвинених країн, житницею для них", — підсумував чиновник.

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну останній завдано збитків у розмірі понад 500 млрд доларів. Допомога партнерів і репатріації Росії це те джерело, за рахунок якого уряд зібрався відновлювати розруху.

Фокус у нещодавньому матеріалі писав, що США виділять Україні 14 млрд доларів і чому більшість грошей у нашу країну не потрапить.