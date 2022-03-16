Понад $565 мільярдів: Шмигаль оцінив збитки України від війни (відео)

Глава уряду зазначив, що відновлювати розруху Україна планує за рахунок допомоги партнерів і репатріації РФ.

Понад 500 млрд доларів на сьогодні потрібно Україні для того, щоб відновитися після збитків, завданих російськими військовими. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з главами урядів Польщі, Словенії та Чехії, передає YouTube-канал уряду.

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Також політики обговорили підтримку України у майбутньому.

"Попередні розрахунки кажуть, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять понад 565 мільярдів доларів США. Власне, це кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу — і за рахунок коштів репатріації РФ, і за рахунок коштів наших партнерів", — сказав Шмигаль.

Політик підкреслив, що наша країна отримує потужну підтримку від країн ЄС, та очікує на подальші фінансові надходження. Також прем'єр звернувся до всіх країн світу з проханням допомогти Україні завершити війну з агресором.

За його словами, Кабмін вживатиме заходи, щоб кошти та майно Росії за кордоном було заарештовано.

"Ми віримо, що країни-партнери також приєднаються до цього масштабного плану", — зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, Верховна Рада 3 березня ухвалила закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", що дає змогу націоналізувати майно агресора на території нашої країни.

Прикладом виконання норм закону стане "Укрзалізниця", яка заявила про націоналізацію російських вагонів на території країни.