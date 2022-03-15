"Укрзалізниця" розпочне націоналізацію російських вагонів

Зараз 15 тис. російських вагонів стоять на коліях України, вони належать 250 компаніям.

Російські вагони в Україні націоналізуватимуть. Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці" в Telegram.

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Націоналізацію проводитимуть згідно з підписаним президентом законом "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ".

"Діємо в межах закону. На першому етапі складаємо перелік власників вагонів, у яких серед засновників є РФ. Далі буде Кабмін, РНБО, Указ президента, і ще один ЗУ. Процедура займе час, тому вже починаємо. Визначення, хто з власників вагонів має у капіталі частку РФ — теж завдання нешвидке. Але є час, маємо натхнення", — цитує пресслужба голову правління УЗ Олександра Камишина.

Серед компаній, що точно належать РФ: ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Це вже понад 3 000 вагонів.

Зазначається, що тепер вагони РФ допомагатимуть українській економіці.

"Вони нам знадобляться, адже ми напрацьовуємо нові логістичні маршрути в Європу, які допоможуть відновити вантажну роботу", — резюмував Камишин.

Водночас українських вагонів у Росії лише 482.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 березня ухвалила Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".