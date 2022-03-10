Небувала допомога: США виділять майже 14 млрд, але більша частина в Україну не потрапить

Частина коштів піде до ЄС для озброєння та біженців, частина буде розподілена на різні департаменти США для боротьби з агресором. На озброєння для ЗСУ нічого не передбачено. Експерти впевнені – Україна в умовах війни потребує значно більшого.

Палата представників США в середу 9 березня ухвалила закон, який профінансує уряд США до вересня і спрямує майже $14 мільярдів допомоги Україні, що бореться проти агресії РФ. Про це пишуть іноземні ЗМІ, зокрема, CNBC. До 11 березня конгрес має ухвалити закон, далі Сенат США повинен теж схвалити документ та направити його на підпис президенту Байдену.

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Фокус детально вивчив документ щодо $13,6 млрд допомоги Україні. Проте, як виявилось, сама Україна отримає менше половини цієї суми, адже більшість статей, про які йдеться у документі The Ukraine Supplemental Appropriations Act, стосується різних типів допомоги країнам Євросоюзу, а також будуть спрямовані ФБР, департаментам та міністерствам Сполучених Штатів. Конкретно для України у запланованій допомозі кошти будуть спрямовані на підтримку агровиробництва, на синхронізацію української енергосистем з європейською, а також на гуманітарну допомогу в рамках програм USAID.

Опитані Фокусом експерти впевнені – Україна, що зараз бореться з агресором, точно потребує більшого, ніж зараз пропонують США.

"Скоріше, більшість коштів отримають різні розпорядники бюджетних коштів в США, яких буде залучено до підтримки України в розв'язаній проти нас війні. Це поки що лише короткострокове реагування на війну проти Україну — озброєння, гуманітарна допомога, макроекономічна підтримка. Про допомогу на відбудову України поки що не йдеться", — коментує Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС).

За його думкою, можливим джерелом допомоги Україні, що вимірювалась би в десятках мільярдів доларів, могли б стати спеціальні права запозичення МВФ, отримані США в межах минулорічного перерозподілу — їх частину США взагалі міг би "подарувати" Україні.

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Директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін каже – цієї допомоги від США, що буде виділена, явно недостатньо, адже збитки, завдані українській економіці, інфраструктурі, гуманітарним об'єктам, бізнесу, обчислюються сотнями мільярдів доларів.

"Вже необхідно порушувати питання про створення "плану Маршалла", який буде націлений на відновлення економічного, гуманітарного, соціального потенціалу країни протягом 3-4 років. Те, що США виділяють зараз, це добре, зараз, коли економіка фактично стоїть, це буде хороша маленька допомога, але недостатня. США могли б набагато більше, зокрема, надати військову допомогу для закриття неба", — впевнений Анатолій Амелін.

Він також перерахував важливі питання, допомогу у вирішенні яких потребує Україна.

"Нам важливе списання боргів, які є, друге, ми чекаємо на військову допомогу, закриття неба, "план Маршалла" для відновлення інфраструктури та економіки. Це те, що нам дійсно потрібне і що ми чекаємо. Особливо з огляду на те, що ми не побачили жодної допомоги від Заходу, передбаченої Будапештським меморандумом та взагалі нашими партнерськими відносинами (вектор на НАТО тощо)", — говорить Анатолій Амелін.

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Нагадаємо, сьогодні 10 березня Міжнародний валютний фонд перерахував Україні $1,4 млрд. в еквіваленті за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument відповідно до рішення Ради директорів МВФ. Як повідомив глава НБУ Кирило Шевченко, кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові видатки державного бюджету та підтримати платіжний баланс України.

Куди США направлять допомогу для України на $13,6 млрд

Напрямок допомоги Сума, $ млн.



Використання коштів



1 Сільське господарство 100 Підтримка сільського господарства, пожертвування на продовольчу допомогу Україні та українським біженцям 2 Юридичні питання 59,4 Для міністерства юстиції України та департаментів США і ФБР (подолання загроз кіберзлочинності, притягнення до відповідальності порушників санкцій та ін) 3 Захист 6528 $3,5 млрд на поповнення запасів обладнання (у США та ЄС), надісланого в Україну; $3,028 млрд на підтримку операційної місії Європейського командування, розгортання особового складу в регіоні та розвідувальної підтримки 4 Енергетика 30 Підтримка інтеграції української енергосистеми до європейської ENTSO-E 5 Фінансові послуги та держуправління 61 Для розробки політики, націлювання санкцій, економічного аналізу, розвідки, та ін (для американських структур) 6 Гуманітарні питання біженців 1400 для допомоги біженцям з України 7 Допомога різним регіонам Світу 1112 На допомогу Європі, Євразії та Центральній Азії, щоб гнучко реагувати на макроекономічні потреби в Україні 8 Військовий потенціал 650 Для Програми іноземного військового фінансування (FMF) для надання додаткових коштів на підтримку України та країн, які постраждали від ситуації в Україні, зокрема НАТО 9 Фонд економічної підтримки 647 Щоб гнучко реагувати на будь-які макроекономічні потреби в Україні 10 Для дипломатів та боротьби з кібератаками і російським олігархатом 125 Для дипломатичних програм для підтримки послуг американських громадян, що змушено залишили Україну; боротьба з кібератаками, санкції проти олігархів з РФ 11 Правоохоронна діяльність в Україні 30 Міжнародний контроль над наркотиками та правоохоронна діяльність в Україні 12 USAID 2650 Міжнародна допомогу у разі стихійних лих для надання екстреної продовольчої допомоги, охорони здоров’я та термінової підтримки вразливих верств населення та громад в Україні 13 Для ЗМІ 120 Підтримка медіа, незалежних ЗМІ, просування

відповідальності за порушення прав людини Росією



14 Різні ініціативи 50 Боротьба з дезінформацією (Агентство США з глобальних медіа) та ін.

Джерело: The Ukraine Supplemental Appropriations Act